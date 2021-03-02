DSÖ: Koronavirüs salgınının 2021'de sona ereceğini söylemek gerçekçi değil

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, pandemiyle ilgili yıl sonu tahminleri konusunda uyarılarda bulundu.

Dünya genelinde şimdiye kadar 115 milyondan fazla vaka 2.5 milyonun üzerinde ölüme yol açan koronavirüs salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, koronavirüs salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini ve en kötü senaryonun geride kaldığını söylemişti.

Bir açıklama da DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Michael Ryan yaptı.

"SALGININ YIL SONUNA KADAR BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMEK İÇİN ERKEN"

Ryan, salgının yıl sonuna kadar bitmiş olabileceğini düşünmenin "erken" ve "gerçekçi olmadığı" konusunda uyardı, dünyanın odaklanması gereken tek konunun koronavirüsün bulaşmasını mümkün olduğunca düşük tutmak olması gerektiğini belirtti.

Ryan son zamanlarda aşıların gelişinin hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabileceğini de ifade etti.

REHAVET UYARISI

Basın toplantısında konuşan DSÖ yetkilisi, "Eğer akıllıysak, hastaneye yatışları, ölümleri ve bu salgınla ilişkili trajediyi bitirebiliriz. Aşılar yalnızca ölümleri ve hastaneye yatışları değil, aynı zamanda bulaşma riskini de önemli ölçüde etkilemeye başlarsa, bu pandemiyi kontrol altına alma yolunda hızlanacağımıza inanıyorum." dedi.

Diğer taraftan salgınla ilgili uyarılarını sürdüren Ryan, gelişen bir pandemi karşısında hiçbir şeyin garanti edilmediğini söyleyerek rehavete karşı uyardı.