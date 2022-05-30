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    DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün salgına dönmesini beklemiyoruz

    Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede yayılan maymun çiçeği virüsünün yeni bir salgına dönüşmesinin beklenmediğini açıkladı.
    • 30.05.2022 - 21:50
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    DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün salgına dönmesini beklemiyoruz

    Koronavirüs salgınından kurtulmak üzere olan dünya, maymun çiçeği virüsü paniğine kapıldı.

    Virüse ilişkin son gelişmelere dair çevrimiçi seminerde konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, son duruma ilişkin bilgi verdi.

    "Çoğunluk eşcilsel ilişki sonucu virüse yakalandı"

    Lewis, şimdiye kadar tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunun eşcinsel ilişki sonucu virüse yakalandığı bilgisini paylaştı.

    Lewis, maymun çiçeği taşıyan her hastanın cildinde büyük kabarcıklar bulunmadığı uyarısını yaparak, "Mevcut vakaların büyük çoğunluğunda genital bölgede yoğunlaşmış ve gözle görülmesi imkansız kabarcıklar tespit edildi. Bu görünmez fakat bulaşıcı kabarcıklar vücutta 2 ile 4 hafta arasında kalabilir." açıklamasını yaptı.

    Bu vakalarda virüsün cinsel ilişki veya yakın temas yoluyla bulaşıp bulaşmadığının henüz netleşmediğini belirten Lewis, "Bundan önce yeterince fark edilemeyen bir bulaşma biçiminde artış var gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    "Yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor"

    Lewis, "Bu vakaların yeni bir salgına dönüşmesi beklenmiyor fakat hastalığa dair birçok bilinmeyen şey var. Virüsün nasıl yayıldığının yanı sıra çiçek hastalığına karşı sürü bağışıklığı programlarının on yıllar önce durdurulmasının da şimdiki yayılımı hızlandırıp hızlandırmadığından emin değiliz." dedi.

    Dünyada toplam 257 vaka bulunuyor

    DSÖ'den dün yapılan açıklamada 26 Mayıs itibarıyla 23 ülkeden raporlanan maymun çiçeği vakalarının 257'sinin doğrulandığı, 120 şüpheli vakanın ise incelendiği bildirilmişti.

    AA'nın haberine göre Afrika'da keşfedilen ve belirli aralıklarla kıtanın dışına çıkan maymun çiçeği virüsü, en son 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülmüş, ilerleyen günlerde Avrupa ülkelerine yayılmıştı.

    DSÖ: Maymun çiçeği virüsünün salgına dönmesini beklemiyoruz #1


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