DSÖ: Salgın bitme noktasından çok uzak

"Dünya, koronavirüs salgınında bizi dinlemedi" diyen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, bazı kıtalarda artan vakalardan endişe duyduklarını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınının sonuyla ilgili açıklamalar yaptı.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, salgında Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunu belirtti.

"ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDEN ENDİŞELİYİZ"

Koronavirüsün dünya genelinde çok fazla insanın ölümüne yol açtığını dile getiren Ghebreyesus, "DSÖ, salgının diğer sağlık hizmetleri ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyor.

Çocuklar, koronavirüsün neden olduğu şiddetli hastalık ve ölümlerde daha az risk altında ama aşı ile önlenebilir diğer hastalıkların yüksek riski altında olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"SALGIN BİTME NOKTASINDAN ÇOK UZAK"

Ghebreyesus, örgütün Afrika, Doğu Avrupa, Latin Amerika ve bazı Asya ülkelerinde artan vaka sayılarından endişe duyduğunun altını çizerek, "Salgın bitme noktasından çok uzak." dedi.

(Tedros Adhanom Ghebreyesus)

VAKA VE ÖLÜM DAHA FAZLA

Ghebreyesus, bu bölgelerdeki ülkelerde koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının test kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle açıklananın çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

"DÜNYA, KORONAVİRÜSE İLİŞKİN DSÖ'YÜ DİNLEMELİYDİ"

Bir soru üzerine Ghebreyesus, 30 Ocak'ta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan ettiklerine vurgu yaparak, bu dönemde Çin dışında sadece 82 vaka görüldüğünü, bunların 10'unun Avrupa'da olduğunu anımsattı.

Ghebreyesus, küresel acil dönem ilan edildiğinde her ülkenin kamu sağlığına ilişkin tedbirler alması gerektiğini belirterek, "Biz ülkelere sadece tavsiyelerde bulunabiliriz. Tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin bizim bir yetkimiz yok. Dünya (koronavirüse ilişkin) dikkatlice DSÖ'yü dinlemeliydi." ifadesini kullandı.

ACİL DURUM KARARINDA ÇİN SAVUNMASI

Ghebreyesus, acil durum kararı için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanarak, Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamak için hiçbir gerekçe olmadığını savunmuştu.

Ghebreyesus, 3 Şubat'ta ise Çin'e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını tekrarlamıştı.