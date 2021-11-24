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- DSÖ'den 700 bin koronavirüs ölümü uyarısı
DSÖ'den 700 bin koronavirüs ölümü uyarısı
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 08:44
- Güncelleme : 24.11.2021 - 09:31
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.
DSÖ'nün Avrupa bölgesi olarak adlandırdığı 53 ülkede, ölenlerin sayısı şimdiden 1.5 milyonu aştı.
YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ VURGUSU
Örgüt, Mart 2022'ye kadar 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde "yüksek veya aşırı stres" konusunda uyardı.
700 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR
Açıklamada, mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde 700 bin kişinin daha pandemi nedeniyle ölebileceği kaydedildi.
BAHARA KADAR ÖLÜMLER TIRMANIŞA GEÇECEK UYARISI
BBC'nin haberine göre, yapılan uyarıda, "Mevcut trende göre, ölümlerin gelecek yıl bahara kadar 2.2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor." denildi.
VAKALAR YÜKSELİYOR
Koronavirüs salgını kaynaklı ölümlerin son zamanlarda iki katına çıkarak günde yaklaşık 4 bin 200'e ulaştığı, yalnızca Rusya'da günlük ölüm sayısının son dönemde 1200'ü geçtiği bilgisi paylaşıldı.
DSÖ, çok sayıda aşılanmamış insan ve bazı ülkelerde Delta varyantının yaygınlığının Avrupa bölgesindeki yüksek bulaşma oranlarının arkasındaki temel faktörler olduğunu düşünüyor.
"AŞI OLUN" ÇAĞRISI
DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, henüz aşılanmamış olanları aşı yaptırmaya çağırdı.
Kluge, "Hepimizin gereksiz trajedileri ve can kayıplarını önlemeye yardımcı olma ve bu kış mevsiminde toplum ve işletmelerde daha fazla bozulmayı sınırlandırma fırsatı ve sorumluluğu var." diye konuştu.