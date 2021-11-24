DSÖ'den 700 bin koronavirüs ölümü uyarısı

Gelecek yılın bahar aylarına işaret eden DSÖ, ölümlerin artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Örgütün açıklamasında, yoğun bakım ünitelerinin baskı altında kalabileceği hatırlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), can almaya devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

DSÖ'nün Avrupa bölgesi olarak adlandırdığı 53 ülkede, ölenlerin sayısı şimdiden 1.5 milyonu aştı.

YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ VURGUSU

Örgüt, Mart 2022'ye kadar 49 ülkede yoğun bakım ünitelerinde "yüksek veya aşırı stres" konusunda uyardı.

700 BİN KİŞİ DAHA ÖLEBİLİR

Açıklamada, mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde 700 bin kişinin daha pandemi nedeniyle ölebileceği kaydedildi.

BAHARA KADAR ÖLÜMLER TIRMANIŞA GEÇECEK UYARISI

BBC'nin haberine göre, yapılan uyarıda, "Mevcut trende göre, ölümlerin gelecek yıl bahara kadar 2.2 milyonu aşacağı tahmin ediliyor." denildi.

VAKALAR YÜKSELİYOR

Koronavirüs salgını kaynaklı ölümlerin son zamanlarda iki katına çıkarak günde yaklaşık 4 bin 200'e ulaştığı, yalnızca Rusya'da günlük ölüm sayısının son dönemde 1200'ü geçtiği bilgisi paylaşıldı.

DSÖ, çok sayıda aşılanmamış insan ve bazı ülkelerde Delta varyantının yaygınlığının Avrupa bölgesindeki yüksek bulaşma oranlarının arkasındaki temel faktörler olduğunu düşünüyor.

"AŞI OLUN" ÇAĞRISI

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, henüz aşılanmamış olanları aşı yaptırmaya çağırdı.

Kluge, "Hepimizin gereksiz trajedileri ve can kayıplarını önlemeye yardımcı olma ve bu kış mevsiminde toplum ve işletmelerde daha fazla bozulmayı sınırlandırma fırsatı ve sorumluluğu var." diye konuştu.