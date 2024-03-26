DSÖ'nün Gazze uyarısı! 8 bin hasta tahliye edilmeyi bekliyor Cenevre merkezli kuruluştan yapılan açıklamada, tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gereken hastaların sayısına dikkat çekildi.

AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de kıtlık ve tedavi edilmesi bekleyen hastalarla ilgili uyarılarda bulundu.

Binlerce hastanın tedavi edilmek üzere bölgeden alınması gerektiği belirtildi. İsrail'in yol açtığı kıtlık nedeniyle insanların ölümle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Hastaneler saldırı altında

Gazze'deki hastanelerin saldırı altında olduğunu vurgulayan Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne erişimlerinin olmadığını söyledi.

Jasarevic, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'ne yönelik yardım misyonlarının da engellendiğini belirtti.

Sağlık çalışanları öldürülüyor

Gazze'de sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü ve birçok hastanenin kuşatma altında olduğunu belirten Jasarevic, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki sağlık merkezlerine yönelik 400'ün üzerinde saldırının kayıtlara geçtiğini ve 600'ün üzerinde kişinin bu saldırılarda öldüğünü ifade etti.

"Tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var"

Jasarevic, "Gazze'de, tedavi için tahliye edilmesi gereken 8 bin hasta var." dedi ve ekledi:

Maalesef Gazze'den şu ana kadar 2 bin hasta tahliye edildi. Gazze'de işini yapmak isteyen 20 bin sağlık çalışanı var ancak hastanelere ulaşamıyor.



İşleyen bir sağlık sistemine sahip olmak istiyorsanız ihtiyacınız olan ilk şey güvenliktir.

İnsanlar kıtlık nedeniyle ölümle karşı karşıya

Laerke de İsrail'in, 21 Mart'tan bu yana BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'nin kuzeyine giden yardım tırlarını engellemesine değindi.

Gazze'nin kuzeyinde insanların kıtlık nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu belirten Laerke, İsrail'e bu kararından dönmesi için çağrıda bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)