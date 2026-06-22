Oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali gündem oldu
Karaciğer nakli ameliyatı sonrasında sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, son görüntüsüyle ortaya çıktı.
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Ekranların ünlü oyuncularından 50 yaşındaki sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.
Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.
SON HALİ
Zorlu sağlık sürecini geride bırakmaya başlayan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer naklinin ardından sevenlerinin karşısına çıktı.
ENERJİK VE MUTLU
Sosyal medyadan paylaştığı son karelerde enerjik ve mutlu hali dikkat çeken Özkan, oğlu ve kardeşiyle verdiği pozlarla beğeni topladı.
HAYRANLARINI SEVİNDİRDİ
Son görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gören oyuncuya hayranlarından destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi