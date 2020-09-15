DTÖ: ABD Çin’e uyguladığı gümrük tarifeleriyle ticaret kurallarını ihlal etti

Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in başvurusu üzerine hazırladığı raporda, ABD'nin Pekin yönetimine karşı aldığı ek vergi kararlarıyla kuralları ihlal ettiği vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ilave gümrük tarifeleri getirmesiyle iki ülke arasında ticari savaşlar başlamıştı.

Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı "Made in China 2025" ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.

ÇİN HAKLI BULUNDU

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), konuya ilişkin bir rapor hazırladı.

Pekin yönetiminin talebi üzerine, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin hazırladığı raporda, Çin’in, ABD’nin gümrük tarifelerinin ticaret kurallarını ihlal ettiğine yönelik başvurusu haklı bulundu.

"ABD KURALLARI İHLAL ETTİ"

Panelin 66 sayfalık raporunda, ABD’nin 2018'de Çin mallarına yönelik uyguladığı gümrük vergisinin uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Raporda, ABD’nin gümrük tarifelerini uygun hale getirmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu kararın, Başkan Trump'ın 2018'den beri değeri 550 milyar doları aşan Çin ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi getirerek Pekin yönetimine karşı yürüttüğü ticaret savaşında elini zayıflatacağı belirtiliyor.

Washington yönetiminin, DTÖ'nün ticaret kurallarını ihlal ettiğine dair bulgularını 60 gün içinde temyize götürme hakkı bulunuyor.

ÇİN KARARDAN MEMNUN

Konuya ilişkin olarak Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, DTÖ’nün bulgusunun “memnuniyetle” karşılandığı belirtilerek, “ABD Yönetimi’nden DTÖ kararlarına tam saygı göstermesini ve çok uluslu ticaret sistemine uygun hareket etmek için pratik çalışmalar yapmasını bekliyoruz.” ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi ise DTÖ’nün ABD’nin Çin’e uyguladığı tarifelere ilişkin kararının, örgütün, “Çin’in 'teknoloji uygulamalarını' durdurmakta tamamen yetersiz olduğunu” gösterdiğini belirtti.