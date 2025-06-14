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Haber Merkezi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin göz kamaştırıcı şehri Dubai'de panik dolu anlar...

Dünyanın en yüksek ve modern yapılarına ev sahipliği yapan biri olan Dubai’de"Kaplan Kulesi" ya da diğer adıyla "Marina Pinnacle" olarak bilinen 67 katlı gökdelende yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, Dubai Sivil Savunma ekipleri olay yerine sevk edildi.

3820 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine giden ekipler, kara dumanlar içinde kalan binlerce kişiye kısa sürede ulaştı.

Çalışmalar sırasında 764 dairede yaşayan toplam 3.820 kişi tahliye edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.