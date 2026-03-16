Dubai'den kaçışın bedeli arttı: 250 bin dolara yükseldi

Dubai'den kaçan kaçana...

Orta Doğu'da bölgesel çatışmaların hızlanmasıyla birlikte Dubai'den kaçmak isteyenlerin sayısı artıyor.

KAÇMAK İÇİN SERVET HARCIYORLAR

Dubai’den ayrılmak isteyenlerin sayısı hızla artarken şirketler, çalışanlarını tahliye edebilmek için on binlerce hatta yüz binlerce dolar harcamak zorunda kalıyor.

Sigorta ve kriz yönetimi hizmeti sunan kuruluşlara göre, özel jet kiralama ve kara yolu transfer ücretleri, kısa sürede ciddi şekilde yükseldi.

Bölgede günler süren uçuş kesintisinin ardından bazı seferler yeniden başlasa da seyahat acenteleri, sigorta şirketleri ve bölgedeki kaynaklar, Dubai’den çıkış yapmak isteyenlerin sayısının hızla arttığını belirtiyor.

250 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR

Sigorta şirketlerinden birinin verdiği bilgilere göre, iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan bir ailenin tahliyesi, özellikle özel jet kullanılması durumunda 250 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Sektör kaynakları, hafta sonundan bu yana charter uçak fiyatlarının yaklaşık iki katına yükseldiğini ifade ediyor.

Dubai’den kara yoluyla ayrılmayı tercih edenler için de maliyetler hızla arttı.

En çok tercih edilen destinasyonlar olan Umman’ın başkenti Maskat ve Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a özel araç kiralama ücretleri, birkaç yüz dolardan binlerce dolara yükseldi.

Bölgedeki birçok şirket çalışanlarına uzaktan çalışma talimatı verirken, buna rağmen şehirden ayrılmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

ENDİŞELER ARTMAYA BAŞLADI

Varlıklı müşterilere hizmet veren Globe7 seyahat ajansının yöneticisi Daria Guristrimba, insanların başlangıçta şehirde kalmayı düşündüğünü ancak son günlerde görüşlerin hızla değiştiğini ifade etti.

Tahliye taleplerinde dikkat çeken bir diğer unsur ise evcil hayvanlarla yapılan seyahatler oldu.

Özel jet şirketi EnterJet’in kurucusu Charles Robinson, son 24 saat içinde evcil hayvanlı tahliye taleplerinde önemli artış yaşandığını belirtti.

Robinson, birçok ailenin evcil hayvanlarını geride bırakmak istemediğini ve ticari uçuşlarla taşınmanın çoğu zaman mümkün olmadığını söyledi.

UÇUŞLAR TAM ANLAMIYLA BAŞLAMADI

Dubai ve Abu Dabi’den bazı uçuşlar yeniden başlamış olsa da, bölgeden yapılan seferler halen oldukça sınırlı.

Emirates, Flydubai ve Etihad, bazı uçuşların gerçekleştirildiğini ancak düzenli seferlerin büyük ölçüde askıya alındığını açıkladı.

Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle Qatar Airways uçuşları ise tamamen durdurulmuş durumda.

Bu nedenle bölgedeki büyük havalimanlarından ayrılmayı planlayan on binlerce yolcu hâlâ mahsur kalmış durumda.

Uçuş verileri, Umman’ın başkenti Maskat’ın Dubai’den ayrılmak isteyenler için önemli bir çıkış noktası haline geldiğini gösteriyor.

CHARTER UÇUŞLAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Flightradar24 verilerine göre Maskat’tan, hem ticari hem de charter uçuşlar gerçekleştiriliyor.

Bölgeyi terk eden birçok kişi, Dubai ile Umman arasındaki kara sınırının açık olması ve bazı durumlarda vize şartlarının esnetilmesi sayesinde Maskat’a ulaşarak buradan uçuşlara binmeye çalışıyor.