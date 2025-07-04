Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 1 milyar dolar

Dünya Bankası, ekonomik reformlar ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla Etiyopya’ya toplam 1 milyar dolarlık finansman sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Yerel basındaki haberlere göre, Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ile Dünya Bankası Etiyopya, Eritre, Sudan ve Güney Sudan Direktörü Maryam Salim, söz konusu finansman anlaşmasını imzaladı.

DESTEĞİN İÇERİĞİ

Destek programı kapsamında, mali sektör istikrarının sağlanması, ticari rekabetçiliğin arttırılması, iç kaynak mobilizasyonunun güçlendirilmesi, kamu yönetiminde şeffaflık ve etkinliğin teşvik edilmesi ile sosyal hizmetlerin sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması hedefleniyor.

DÜNYA BANKASI'NA TEŞEKKÜR

Haberlerde, Etiyopya Maliye Bakanı Shide’nin, ülkedeki ekonomik reformlara verdiği sürekli ve yapıcı destek nedeniyle Dünya Bankası’na teşekkür ettiği aktarıldı.



