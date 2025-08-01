Dünya gündeminin odaklandığı haber başlıkları

Bu hafta, dünya genelinde ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Uluslararası basının öne çıkardığı analizlerle birlikte, farklı coğrafyalardaki kritik başlıkları sizin için derledik.

ABD

DÜN 92 ÜLKENİN YENİ TARİFE ORANLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ağustos 2025’te yürürlüğe giren yeni gümrük tarifeleriyle küresel ticarette büyük bir dalgalanma yarattı.

Nisan ayında duyurduğu “Kurtuluş Günü” ticaret politikasının bir parçası olarak, Trump, ticaret fazlası veren ülkelere yönelik “karşılıklı” tarifeler uygulayacağını açıklamış ve 90 günlük bir müzakere süresi tanımıştı.

Ancak bu süreçte yalnızca sekiz ülke veya ekonomik blokla (Birleşik Krallık, Vietnam, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Pakistan ve AB) anlaşma sağlanabildi.

Dün Trump, 92 ülkeye yönelik yeni tarife oranlarını duyurdu.

FİLİSTİN'İ TANIYACAĞINI AÇIKLAYAN KANADA'YI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

tüm ülkelere minimum yüzde 10 tarife uygulanırken, bazı ülkelere yüzde 41’e varan oranlar getirildi. Kanada, özellikle dikkat çeken bir hedef oldu.

Mevcut yüzde 25’lik tarife, fentanyl krizine yeterli önlem almadığı gerekçesiyle yüzde 35’e yükseltildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, hayal kırıklığını ifade ederek, ülkenin yalnızca yüzde 1’lik bir payla ABD’deki fentanyl ithalatına katkıda bulunduğunu ve ihracatı çeşitlendirme yoluna gideceğini belirtti.

Trump'ın Kanada'ya yönelik bu hamlesinin ABD basınında, Carney'in Eylül ayında Filistin devletini tanıyacağını açıklaması nedeniyle gerçekleştiği düşüncesi hakim.

ÖNCE AMERİKA POLİTİKASI EKONOMİK DENGELERİ SARSIYOR

Bu tarifeler, Trump’ın “önce Amerika” politikası doğrultusunda, ticaret açıklarını azaltmayı ve yerel üretimi canlandırmayı hedefliyor.

Ancak, Asya borsalarında yaşanan düşüşler (Güney Kore KOSPI yüzde 3, Tayvan hisseleri yüzde 0,9 geriledi) ve Hindistan rupisinin yüzde 2 değer kaybı gibi gelişmeler, tarifelerin küresel piyasalarda ciddi bir baskı yarattığını gösteriyor.

Kanada’da, Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD’ye karşı %50 çelik ve alüminyum tarifesi önererek misilleme çağrısında bulundu. Uzmanlar, bu ticaret savaşının özellikle ABD tüketicileri için fiyat artışlarına yol açabileceğini, otomotiv ve metal gibi sektörlerde maliyetlerin yükseleceğini öngörüyor.

Öte yandan, Kamboçya gibi bazı ülkeler, önceki yüzde 49’luk oranlardan yüzde 19’a düşürülen tarifelerle rahat bir nefes aldı. Trump, Meksika ile müzakerelere 90 gün ek süre tanırken, Çin ile olan tarife savaşında 12 Ağustos’a kadar bir uzlaşma arayışında. Bu gelişmeler, küresel ticaret düzeninde uzun vadeli bir dönüşümün habercisi olabilir, ancak yüksek tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski de taşıdığı belirtiliyor.

TRUMP 6 AYDA DESTEKÇİLERİNDEN 177 MİLYON DOLAR TOPLADI

Donald Trump’ın siyasi etkisini sürdürmek için kurulan MAGA Inc. adlı Siyasi Eylem Komitesi (PAC, siyasi kampanyaları desteklemek için sınırsız bağış toplayabilen bir örgüt), 2025’in ilk yarısında 177 milyon dolar bağış topladı.

Örgütün topladığı bu rekor bağış, hem siyasiler hem de halk arasında tepki çekti.

Bağışçılar arasında, TikTok’un ana şirketinde hissesi bulunan milyarder Jeff Yass (16 milyon dolar), enerji şirketi Energy Transfer’in başkanı Kelcy Warren (12,5 milyon dolar), Tesla ve X’in sahibi Elon Musk (5 milyon dolar) ve Trump’ın kabinesinde Küçük İşletmeler İdaresi başkanı olan Kelly Loeffler (2,5 milyon dolar) gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca, Trump’ın Nisan 2025’te vergi suçlarından affettiği Paul Walczak’ın annesi Elizabeth Fago’nun 1 milyon dolarlık bağışı, af kararının siyasi bağışlarla bağlantılı olabileceği tartışmalarını alevlendirdi.

Fago’nun bu bağışının, oğlunun affından kısa süre önce gerçekleşmesi dikkat çekti. Komite, bu dönemde yalnızca 4,6 milyon dolar harcayarak 196 milyon dolarlık bir rezerv biriktirdi, bu da 2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre kontrolünü sürdürmesi için güçlü bir mali altyapı sağlıyor.

ABD SİYASETİNDE PARA VE GÜÇ İLİŞKİLERİNİN SORGULANMASINA NEDEN OLABİLİR

MAGA Inc.’in bağışçıları arasında, kripto para şirketleri (Foris DAX 10 milyon dolar, Blockchain.com 5 milyon dolar), Estée Lauder varisi Ronald Lauder (5 milyon dolar) ve In-N-Out Burger başkanı Lynsi Snyder-Ellingson (2 milyon dolar) gibi çeşitlilik göze çarpıyor.

Ancak, Elon Musk’ın Trump’ın vergi kesintilerini eleştirmesi ve Jeffrey Epstein skandalına dair açıklamaları, bağışçı tabanında gerilim yaratabilir.

Ayrıca, Securing American Greatness Inc. adlı bir kar amacı gütmeyen kuruluşun 13,75 milyon dolarlık bağışı, bağışçıların kimliğinin gizli kalması nedeniyle şeffaflık tartışmalarını körükledi.

Trump, anayasal sınırlar nedeniyle 2028’de yeniden aday olamasa da, bu komitenin mali gücü, onun Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisini sürdüreceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu bağışların, Trump’ın siyasi mirasını 2026 seçimlerinde sağlamlaştırmayı hedeflediğini, ancak af kararları ve gizli bağışların etik sorular doğurduğunu belirtiyor.

Durumu enine boyuna irdeleyen New York Times, "Bu durum, ABD siyasetinde para ve güç ilişkilerinin yeniden sorgulanmasına yol açabilir." yorumunda bulundu.

İNGİLTERE

LONDRA'DA YÜKSEK KİRALAR YÜZÜNDEN EVSİZ İNSAN SAYISI ARTTI

Londra’da evsizlik, yüksek kiralar ve sosyal konut eksikliği nedeniyle rekor seviyelere ulaştı.

Combined Homelessness and Information Network (CHAIN; Londra’da sokakta yaşayanları takip eden, yardım ekipleri tarafından yönetilen bir veri tabanı) verilerine göre, Nisan-Haziran 2025 döneminde sokakta yaşayan kişi sayısı 788’e yükselerek geçen yıla göre yüzde 26, on yıl öncesine göre ise yüzde 102 artış gösterdi.

Sokakta yaşayanlar, yardım ekipleriyle üç hafta veya daha uzun süre birden fazla teması olan kişiler olarak tanımlanıyor.

SOKAĞA DÜŞME ORANI ON YILDA 102 KAT ARTTI

Toplamda, aynı dönemde Londra’da sokakta uyuyan kişi sayısı 4 bin 392 olarak kaydedildi.

Bu, geçen yıla göre yüzde 4, on yıl öncesine göre ise yüzde 58 artış anlamına geliyor. İlk kez sokakta uyuyanların sayısı ise geçen yıla göre yüzde 4, on yıl öncesine göre yüzde 33 arttı. Kadın evsizlerin sayısı yüzde 13 artışla 755’e ulaşarak toplamın yüzde 18’ini oluşturdu.

Crisis adlı evsizlik yardım kuruluşu, bu artışın ardında yüksek kiralar, konut yardımındaki reel kesintiler ve destek hizmetlerindeki eksiklikler gibi faktörler olduğunu belirtiyor.

İNGİLİZLERİN MAAŞININ YARISI KİRAYA GİDİYOR

Londra’da 2024’te kiralar yüzde 11,5 artarken, özel kiralık sektörde 2021-2023 arasında 45.000 evin satılmasıyla konut arzı yüzde 4,3 azaldı.

Bu, özellikle düşük gelirli haneleri vurdu. Ortalama bir Londralı, gelirinin yüzde 50’sini kiraya harcıyor, bu oran, evsizlik riskinin yüzde 32’lik eşikle tetiklendiği seviyenin çok üzerinde.

Ayrıca, “sebepsiz tahliye” (Section 21; kiracıların herhangi bir gerekçe gösterilmeden evden çıkarılmasını sağlayan yasal düzenleme) uygulamaları, Eylül 2023-2024 arasında Londra’da yüzde 52 artarak 11 bin 880 haneyi etkiledi.

Bu, İngiltere ve Galler’in geri kalanına kıyasla beş kat daha hızlı bir artış. Arka planda, sosyal konut eksikliği büyük bir sorun.

Son on yılda İngiltere’de 180 bin 067 sosyal konut kaybı yaşandı ve 1,3 milyon hane sosyal konut bekleme listelerinde. Mart 2025 itibarıyla İngiltere’de 131 bin 140 hane, rekor seviyede geçici barınmada yaşıyor ve bu hanelerdeki 169 bin 050 çocuk, evsizliğin yıkıcı etkilerine maruz kalıyor.

LONDRA'DAKİ KONUT KRİZİ KRİTİK SEVİYEDE

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, 2030’a kadar sokakta evsizliği bitirme hedefiyle Ocak 2025’te 10 milyon sterlinlik ek yatırım yaptı. Bu fon, Evsizliği Sonlandırma Merkezleri (Ending Homelessness Hubs) ağını genişletmek ve sokakta geçirilen ilk geceyi önlemek için kullanılıyor.

Khan, evsizlik sayılarında düşüşün 2026’dan önce başlamayacağını öngörüyor. Hükümet, 2026-2030 arasında evsizlik önleme için 100 milyon sterlin ve sosyal konut için 39 milyar sterlin taahhüt etti, ancak Crisis, bu kaynakların hızla devreye alınması ve konut yardımının en düşük kiraların üçte birini karşılayacak şekilde artırılması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, evsizliğin en tehlikeli biçimi olan sokakta uyumanın, şiddet, istismar ve hırsızlık gibi riskleri artırdığını; bu nedenle, sosyal konut inşaatının hızlanması ve Kiracılar Hakları Yasası’nın (Renters’ Rights Bill) bir an önce yasalaşması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, Londra’nın konut krizi, hem ekonomik hem de insani açıdan şehri daha fazla zorlayabilir.

İNGİLTERE’NİN FİLİSTİN’İ TANIMA TARTIŞMASI ULUSLARARASI HUKUKTA GERİLİM YARATIYOR

Avrupa Birliği’nin (AB) Eylül 2025’te Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamasının ardından, İngiltere’de İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer’ın Filistin’i tanıma taahhüdü, uluslararası hukuk açısından tartışma yarattı.

40 üst düzey avukat, İngiltere’nin baş hukuk danışmanı Lord Hermer’a yazdıkları mektupta, bu adımın Montevideo Sözleşmesi’ni (1933’te Uruguay’da imzalanan, devlet tanımak için dört kriter getiren anlaşma: tanımlı sınırlar, kalıcı nüfus, hükümet ve uluslararası ilişkiler kurma kapasitesi) ihlal edebileceğini savundu.

The Guardian gazetesinin bugün yayınladığı analizine göre, bu tartışma, İngiltere’nin dış politikasında hem diplomatik hem de hukuki bir denge arayışını ortaya koyuyor.

FİLİSTİN DEVLETİNİN SINIRLARININ BELİRSİZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Mektup, Filistin’in devlet statüsünün belirsiz olduğunu iddia ediyor.

İddialara göre, Filistin’in sınırları net değil, çünkü Batı Şeria ve Gazze’deki topraklar İsrail işgali altında tartışmalı. Ayrıca, Hamas’ın Gazze’yi, Fetih’in ise Batı Şeria’yı kontrol etmesi nedeniyle tek bir işleyen hükümet bulunmuyor.

Mektubu imzalayanlar, Filistin’in uluslararası ilişkiler kurma kapasitesinin sınırlı olduğunu (her ne kadar 147 ülke Filistin’i tanıyıp büyükelçilikler açsa da) ve milyonlarca Filistinlinin mülteci statüsünün tanınma sonrası sorgulanabileceğini öne sürüyor.

İmzacılar arasında, İsrail’in işgal ve yerleşim politikalarını yasal bulan UK Lawyers for Israel (UKLFI; İngiltere’deki İsrail yanlısı avukatlar grubu) destekçileri Lord Pannick ve Lady Deech gibi isimler yer alıyor.

Bu grup, daha önce Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki suçlara yargı yetkisi olmadığını savunan Lord Verdirame ve eski Yüksek Mahkeme yargıcı Lord Collins’i de içeriyor.

"MODERN ULUSLARARASI HUKUK KURALARI FİLİSTİN'İN DEVLET STATÜSÜNÜ DESTEKLİYOR"

Ancak, karşı görüşler bu iddiaları reddediyor. University College London’dan Prof. Philippe Sands, Uluslararası Adalet Divanı’nın (ICJ; BM’nin en yüksek mahkemesi) 2024’te Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve bağımsız devlet kurma hakkını tanıdığını hatırlatarak, Filistin’in devletlik kriterlerini karşıladığını belirtti.

Sands, tanınmanın hukuki değil siyasi bir karar olduğunu vurguladı.

Nottingham Üniversitesi’nden Dr. Victor Kattan ise, Montevideo Sözleşmesi’nin sadece bir başlangıç noktası olduğunu, kendi kaderini tayin hakkı gibi modern uluslararası hukuk kurallarının Filistin’in devletliğini desteklediğini savundu.

Kattan, İsrail’in 1967’den beri devam eden işgalinin (ICJ’nin 2024’te yasa dışı ilan ettiği) Filistin’in tam egemenlik kurmasını engellediğini, ancak bunun devletlik statüsünü ortadan kaldırmadığını ifade etti.

Arka planda, Filistin’in 147 ülke tarafından tanınması, İngiltere’nin kararını küresel bir bağlama oturtuyor. AB’nin tanıma hamlesi, İsrail’in Gazze’deki 2023 sonrası operasyonlarına (TRT Haber’e göre, 18 bin ton bomba atıldı, Hiroşima’nın 1,5 katı) tepki olarak hız kazandı.