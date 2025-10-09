Dünya liderlerinden anlaşmaya destek, Türkiye'ye teşekkür

Gazze'de umut yeniden doğdu...

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde sosyal medya hesabından İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

ANLAŞMAYA VARILDI

Trump, bu anlaşmayla birlikte tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini belirtti.

Ardından Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.

PAKİSTAN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Gazze'de soykırımı sona erdirecek anlaşmanın duyurulması, Orta Doğu'da kalıcı barışı sağlamak için tarihi bir fırsat." ifadesini kullandı.

Şerif, Türkiye, Katar ve Mısır'ın müzakerelerdeki çabalarını ve Trump'ın bu konudaki çalışmalarını takdir ederek "En önemlisi benzeri görülmedik ve bir daha tekrarlanmaması gereken şekilde acı çeken Filistin halkına hürmet göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden ciddi endişe duyduğunu ve şiddetli kınadıklarını belirten Şerif, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarından sorumlu tutulması çağrısı yaptı.

Şerif, "Filistin halkının barış, güvenlik ve itibarının" kendi istekleri ve Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

MALEZYA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Gazze'de ateşkes için müzakerelerde kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Enver, bu gelişmenin "aylar süren dayanılmaz acı ve yıkımın ardından umut verdiğini" belirterek şiddete son verebilecek ve can kayıplarını önleyecek çabaların arkasında olunması gerektiğini kaydetti.

Malezya'nın Filistin halkına desteğini yineleyen Enver, taraflara "kalıcı ve kapsamlı barışa doğru bu fırsatı" değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Modi, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze halkına insani yardım sağlanmasının kalıcı barışa giden yolu açmasını umduklarını ifade etti.

KANADA

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ateşkesin sağlanması için çabalarından ötürü ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti.

Carney, "Yıllar süren yoğun acıların ardından sonunda barış ulaşılabilir hissettiriyor. Kanada, taraflara anlaşmaya varılan tüm maddeleri hızla uygulamaları, adil ve kalıcı barış için çalışmaları çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Açıklamada, "İki yılı aşkın süredir devam eden çatışma, esirlerin tutulması, acı verici sivil can kayıplarının ardından bu, barışa doğru oldukça gerekli bir adım." ifadesine yer verildi.

Taraflara ateşkes planının maddelerine saygı duymaları çağrısında bulunulan açıklamada Türkiye, Mısır ve Katar'ın bu anlaşmanın sağlanmasındaki önemli rolü vurgulanarak Trump'a çabalarından ötürü teşekkür edildi.

Açıklamada, "Gazze'de iyileşmeye, uzun dönem barışı sağlamaya ve Filistin devletinin inşasına giden yol çok uzun. Ortaklarımızla birlikte Avustralya adil ve kalıcı iki devletli çözüm için elinden geleni yapmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin sağlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek tarafların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulundu.

Peters, bu anlaşmanın, iki yıldır Gazze'de olanlardan dolayı çekilen acıları sonlandırmaya yönelik ilk olumlu adım olduğunu ifade ederek ABD, Türkiye, Mısır ve Katar'ın çabalarını takdir etti.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Christian Stocker de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Barış müzakerelerinde sağlanan ilerleme, Orta Doğu'dan uzun zamandır beklenen iyi bir haber. ABD Başkanı Donald Trump ve tüm ilgili ülkelere diplomatik çabaları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Stocker, esirlerin serbest bırakılması, kan dökülmesinin sona ermesi ve Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaşması için anlaşmanın bir an önce uygulanması gerektiğini vurguladı.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Gazze’de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Szijjarto, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Trump'ın çabaları sayesinde", Orta Doğu'da barış ve güvenlik için nihayet gerçek bir umut doğduğunu kaydetti.

SLOVAKYA

Slovakya Dışişleri Bakanlığının X'teki hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Juraj Blanar, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blanar, Slovakya'nın anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek bunu, "çatışmanın" sona erdirilmesi ve sivil halkın acılarının hafifletilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

Barış, istikrar ve sivil halkın korunmasını amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklediklerini aktaran Blanar, barışı canlandırmak ve Orta Doğu'da güvenliği sağlamak için ortak çabaların bir parçası olmaya hazır olduklarını bildirdi.