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    Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşıya daha onay çıktı

    Dünya Sağlık Örgütü'nden bir aşıya daha onay çıktı

    Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.
    • AA
    • 07.05.2021 - 19:03
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    Dünya Sağlık Örgütü, bir koronavirüs aşısına daha acil kullanım onayı verdi.

    Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısı kullanım onayı aldı.

    BİR AŞI DAHA ACİL KULLANIM ONAYI ALDI

    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamayla kullanım onayını duyurdu.

    DSÖ ONAYINI ALAN ALTINCI AŞI OLDU

    Ghebreyesus, yaptığı açıklamada "DSÖ, Sinopharm (Beijing) Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi. Böylelikle bu aşı güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan altıncı aşı oldu" ifadelerini kullandı.

    Dünya Sağlık Örgütü nden bir aşıya daha onay çıktı #1

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