Dünyaca ünlü markaya reklam yasağı! İngiltere’de harekete geçildi: Sağlıksız model…

Dünyaca ünlü hazır giyim markası Zara, İngiltere’de yayınladığı iki reklam kampanyasında kullandığı modeller nedeniyle büyük bir tartışmanın odağına yerleşti.

İngiltere’nin reklam denetim kurumu ASA (Reklam Standartları Otoritesi), söz konusu reklamların “sağlıksız derecede zayıf modelleri” öne çıkardığı gerekçesiyle yasaklandığını duyurdu.

Kararın arkasındaki gerekçe ise yalnızca fiziksel görünüm değil; reklamların zayıflığı bilinçli şekilde vurgulayan görsel detaylarla hazırlanmış olması.

SORUMSUZ VE YANILTICI

ASA'nın açıklamasına göre, reklamlardan birinde modelin geriye taranmış saçları ve gölgeli ışıklandırma kullanılarak zayıf görüntüsünün daha da abartıldığına dikkat çekildi.

Diğer reklamdaki modelin ise çıkıntılı köprücük kemikleri ile sağlıksız beden algısını tetikleyebileceği ifade edildi. Her iki reklamın da "sorumsuz ve yanıltıcı" olduğu vurgulandı.

Zara’nın reklamları artık İngiltere’de yayınlanamayacak. Uzmanlar, bu tür kararların, özellikle gençler arasında artan beden algısı sorunlarına karşı önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.