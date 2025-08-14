Dünyaca ünlü mücevher devi el değiştirdi! Satış fiyatı dudak uçuklattı…

İngiltere merkezli Gemfields bünyesinde bulunan ve mücevher dünyasında önemli bir yere sahip olan Faberge 140 yıllık geçmişin ardından satıldı.

İmparatorluk yumurtaları ile lüks mücevher sektöründe ikonik bir yere sahip olan markanın rekor bir bedelle satılması gündemde büyük bir yankı uyandırdı.

Yaşanan mali darboğaz nedeniyle ABD’li iş insanı Sergei Mosunov’un sahibi olduğu SMG Capital tarafından satın alınan Faberge’nin ardından Gemfields’in önemli bir finansal rahatlama sağladığı belirtildi.

50 MİLYON DOLARA EL DEĞİŞTİRDİ!

140 yıllık geçmişin ardından yeni bir döneme giriş yapacak olan Faberge’nin toplamda 50 milyon dolara satıldığı belirtildi

Taraflar arasında yapılan satış anlaşması kapsamında Gemfields, bedelin 45 milyon dolarını peşin, kalan 5 milyon doları ise üçer aylık dönemlerde telif ödemesi olarak alacak.

Şirket, bu gelirle 2024’te açıkladığı 100,8 milyon dolarlık zararın etkisini hafifletmeyi planlıyor.

Satışın ardından konuşan yeni sahibi Sergei Mosunov, “Böylesine prestijli ve dünyaca tanınan bir markaya sahip olmak büyük bir onur. Fabergé, gelecekte de mücevher, saat ve aksesuar alanında lüks çizgisini koruyarak yoluna devam edecek” dedi.