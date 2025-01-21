Dünyadan Trump için kutlama mesajları

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıllık aranın ardından yemin ederek görevine resmen başladı.

AB: ORTAKLIĞIMIZI SÜRDÜRMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, ortaklığı sürdürmeyi dört gözle beklediklerini bildirdi.

Kallas, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

"Donald Trump'ı görevdeki ikinci dönemine başlaması dolayısıyla tebrik ediyoruz." ifadesini kullanan Kallas, şunları kaydetti:

"Transatlantik bağ, Atlantik'in her iki yakasına da refah ve güç getirdi. Birlikte, küresel zorluklarla başa çıkmak için daha güçlü ve daha güvenliyiz. Ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ayrı ayrı paylaştıkları ortak mesajda, "AB, küresel zorluklarla başa çıkmak için sizinle yakın şekilde çalışmayı dört gözle bekliyor. Birlikte, toplumlarımız daha büyük bir refaha ulaşabilir ve ortak güvenliklerini güçlendirebilir. Bu, transatlantik ortaklığının kalıcı gücüdür." ifadelerini kullandı.

ABD'de ilk Trump dönemi, AB ve üye ülkeleri ile hem ekonomik hem siyasi anlamda ciddi gerilimlere sahne olmuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'de yemin ederek bugün göreve başlayan başkan Donald Trump yönetimiyle "birlikte çalışmaya hazır olduğunu" söyledi.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE: TRUMP'IN GÖREVE GELMESİYLE SAVUNMA HARCAMALARINA HIZ VERECEĞİZ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. başkanı olmasının ardından X hesabından kutlama mesajı paylaştı.

Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'ı göreve başlamaları dolayısıyla kutlayan Rutte, "Başkan Trump'ın göreve gelmesiyle savunma harcamaları ve üretimine hız vereceğiz." ifadesini kullandı.

Rutte, "NATO aracılığıyla birlikte güçlenerek barışa ulaşabiliriz." mesajını paylaştı.

ZELENSKİY, TRUMP'IN KÜRESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN UMUT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donald Trump'ın ABD Devlet Başkanı olmasını "küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut" olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump’ı tebrik etti.

Başkan Trump’ı ve Amerikan halkını kutlayan Zelenskiy, "Bugün, bir değişim günüdür ve aynı zamanda küresel sorunlar da dahil olmak üzere pek çok sorunun çözümü için bir umut günüdür. Başkan Trump her zaman kararlıdır ve açıkladığı güç yoluyla barış politikası, Amerikan liderliğini güçlendirmek, kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için bir fırsat sunmaktadır, bu en önemlisidir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Trump’a görevinde başarılar dileyerek, "Aktif ve karşılıklı yarar sağlayacak bir işbirliğini dört gözle bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve hem dünyaya hem de ülkelerimize daha fazla güvenlik, istikrar ve ekonomik büyüme sağlayabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHEZ, TRUMP'I ÇEVRELEYEN TEKNOLOJİ GÜCÜNE KARŞI DURULMASINI İSTEDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ı "çevrelediğini" iddia ettiği ekonomi, teknoloji ve medya gücüne karşı demokrasiyi savunmak için Avrupa'da herkesin ayaklanması gerektiğini söyledi.

Sanchez, yapay zeka üzerine organize edilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Trump'ı ve seçimler sırasında ona en büyük desteği veren Tesla, Space X ve X şirketlerinin sahibi Elon Musk'ı isim vermeden eleştirdi.

Tarihin, teknolojilerin tek başına refah yaratmadığını gösterdiğini kaydeden Sanchez, "Statükoyu güçlendirme, güçlülere daha fazla güç verme ve zenginleri daha zengin yapma eğilimindeler. Bu tehdit özellikle şu andaki boyutunda oldukça ciddidir." dedi.

Sanchez, "ABD'deki teknolojik kast sisteminin, Silikon Vadisi'nin, toplumsal tartışmaları kontrol etmek ve Batı genelinde hükümet eylemlerini kontrol etmek için sosyal ağlar üzerindeki mutlak gücünü kullanmaya çalıştığını" ifade etti.

Bunlara karşı isyan etmek ve alternatifler üretmek gerektiğini belirten Sanchez, "Bunu en kısa kelimelerle şu sözlerle açıklayacağım. Demokrasi bir avro değildir, bir kişi ya da bir tweet de değildir, bir oy kullanmadır. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tehditle yüzleşmesi ve demokrasiyi savunması gerekiyor." diye konuştu.

Sanchez, Yapay Zeka ve sosyal medya ağlarında "tedbirlerden bazılarının gevşetilmesinden, finans ve siyasi gücün yoğunlaşmasından" şikayet ederek, "Milyonlarca insanı etkileyen mesajların sosyal ağlar üzerinden yayınlanabilmesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı, yapay zeka kullanımının vatandaşların haklarına saygı göstermesi, demokratik devletin ilkelerine uyması, eşitsizliği azaltmaya ve insanlara hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, tekrar birlikte çalışıp, "ABD-İsrail ittifakını" daha da yüksek seviyeye taşıyacaklarına inandığını ifade etti.

Netanyahu, yayımladığı video mesajla, Trump'ın Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olmasını kutladı.

"Başkan olarak ilk döneminiz, ülkelerimiz arasındaki büyük ittifakın tarihinde çığır açan anlarla doluydu.” diyen Netanyahu, şunları kaydetti:

"Tehlikeli İran nükleer anlaşmasından çekildiniz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdınız. ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdınız ve İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdınız. İsrail'in dört Arap ülkesiyle barış yaptığı tarihi İbrahim Anlaşmaları'na aracılık ettiniz.”

"Tekrar birlikte çalışarak ABD-İsrail ittifakını daha da ileriye taşıyacağımıza inandığını" dile getiren Netanyahu, bölgedeki "İran eksenini" yenilgiye uğratacaklarından ve bölge için "yeni bir barış ve refah dönemini" başlatacaklarından emin olduğunu söyledi.

Netanyahu, Hamas’la varılan Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yaptığı arabuluculuk çabalarından dolayı da Trump’a teşekkür ederek, "Kalan esirleri geri getirmek, Hamas'ın askeri kapasitesini yok etmek ve Gazze'deki siyasi idaresini sona erdirmek ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak için sizinle çalışmayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

İRLANDA

İrlanda Başbakanı Simon Harris, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ı göreve başlamasından dolayı tebrik ederken, hükümetin Trump'la çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

ABD'nin İrlanda adasındaki barışa verdiği desteğe vurgu yapan Harris, "Dünya çatışmalar, iklim değişikliği, demokrasiyi tehdit eden gelişmeler gibi çok sayıda sınamayla karşı karşıya. Güvenli ekonomik büyüme ve istikrara ihtiyaç var. Bu sorunlarla birlikte yüzleşeceksek ABD'nin liderliği her zaman olduğu gibi yine çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Harris, Trump'ın İrlanda'yı sık sık ziyaret edip ülkesine yatırımlar yaptığını da hatırlattı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada Trump'ı göreve başlamasından dolayı kutlayarak, “Bugün Başkan Trump göreve başlıyor. Tebrikler. ABD bizim en yakın müttefikimiz ve iyi bir transatlantik ilişki her zaman siyasetimizin hedefidir. 27 üyeli ve 400 milyondan fazla insanla Avrupa Birliği (AB) olarak güçlü bir topluluğuz.“ ifadesini kullandı.

İSVEÇ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, X hesabından yaptığı paylaşımda, Trump’ın hesabını da etiketleyerek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak yemin etmenizden dolayı sizi en içten dileklerimle kutluyorum. İsveç, ABD ile yakın işbirliğinin devam etmesini sabırsızlıkla bekliyor." ifadelerini kullandı.

ÇEKYA

Çekya Başbakanı Petr Fiala, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla Trump’ı tebrik etti.

Fiala, ABD ve Çekya’nın önemli bir müttefiki olduğunu belirterek, Trump ve yeni ekibiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde ileriye taşınacağına olan inancını dile getirdi.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, "ABD ve Avusturya arasındaki stratejik ortaklığı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz. Küresel zorluklarla başa çıkmak, özgürlüğü, güvenliği ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya hazırız." görüşünü paylaştı.

SLOVAKYA

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini de sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımla Trump’ı tebrik etti.

Pellegrini, "Her iki ülkenin de yararına olacak şekilde, sorunlara ortak diplomatik çözümler arama ve bulmanın her zaman mümkün olduğuna inanıyor. Bu da müttefikliğin bir gereği." ifadesini kullandı.

İTALYA

Donald Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan davetli olan üst düzey siyasi liderlerden biri olan ve törene katılan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yeni ABD Başkanı'nı tebrik etti.

Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımında Trump ile beraber çekildiği fotoğrafı koyarak şöyle dedi:

"ABD’nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Donald Trump'a iyi çalışmalar dileklerimi iletiyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluğun ve bizi birleştiren değerlerin, İtalya ve ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğinden eminim. Küresel sınamalarla birlikte yüzleşerek halklarımız için refah ve güvenlik dolu bir gelecek inşa edeceğiz. İtalya, her zaman ABD ve Avrupa arasındaki diyaloğu sağlamlaştırmaya kararlı olacak, çünkü bu, toplumlarımızın istikrarı ve büyümesi için temel bir dayanak noktasıdır."

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni ABD Başkanı Trump'ı tebrik ederek, başarılar dileğinde bulundu.

Plenkovic, Trump'un yeni döneminde ABD ile stratejik ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini belirterek, "Askeri ve enerji alanlarındaki güçlü işbirliği geçmişimizi daha da ileriye taşıyacak, ekonomik fırsatları ve turizm alışverişini geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

SLOVENYA

Slovenya Başbakanı Robert Golob, hükümete ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin ABD ile uzun süreli bir dostluk ilişkisine sahip olduğunu belirterek, Trump'ı tebrik etti.

Golob, Slovenya ve ABD'nin iyi ikili ilişkilere sahip olduğunu aktararak, "Amerika'daki yeni yönetimle iki müttefik devlet olarak, ilişkileri daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi umuyorum. ABD ve Slovenya yalnızca birlikte hareket ederek günümüz uluslararası toplumunun küresel zorluklarına karşı durabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, sosyal medya hesabından Trump’a gönderdiği tebrik mektubunu paylaştı.

Osmani, mektubunda, Kosova’nın, dünyanın en ABD yanlısı ülkesi olmaya gururla devam ettiğini belirterek, “Halkımız, ABD ile paylaştığımız sarsılmaz bağı ve büyük ulusunuzun temsil ettiği değerlere olan derin inancı takdir etmektedir. Halklarımız ve gelecek nesillerin yararına bu ortaklığı genişletmeye ve güçlendirmeye hazırız.” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın başkan seçilmesini ve göreve başlamasını “tarihi bir zafer” olarak nitelendiren Osmani, bunun ABD halkının Trump’ın liderliğine duyduğu derin güveni, özgürlük ve demokrasi gibi kalıcı değerleri koruma ve geliştirme vizyonunu yansıttığına vurgu yaptı.

Mektubunda, Trump’ın Kosova ile Sırbistan arasında karşılıklı tanınma yolunu ilerletme konusundaki kararlılığına da değinen Osmani, “Bunun Batı Balkanlar ve tüm Avrupa kıtası için sürdürülebilir ve uzun vadeli bir barışa katkıda bulunacağına olan inancınızı paylaşıyorum. Bu hedefin gerçekleştirilmesini sağlamak ve ilişkilerimizi güçlendirmek adına sizinle ve yönetiminizle birlikte çalışmaya tamamen kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, X’ten yaptığı paylaşımda, “ABD, demokrasinin kalıcı değerlerini temsil etmeye devam ediyor. Arnavutluk, ABD ile olan güçlü ittifakı ve dostluğundan gurur duymaktadır ve ortaklığımızı daha da geliştirmeye kararlıdır.” dedi.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ı tebrik ederek, "Belçika ve ABD uzun süredir müttefik ve güvenilir ortaklardır." ifadesini kullandı.

Trump liderliğindeki ABD yönetimiyle işbirliği mesajı veren De Croo, "Belçika, küresel zorlukların üstesinden gelmek ve vatandaşlarımızın refah ve güvenliğini arttırmak için ABD yönetimiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklemektedir." mesajını paylaştı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, sosyal medya hesabından, iki ülke arasında güçlü tarihi bağlar olduğunu paylaşarak, "Hollanda ve ABD yakın müttefikler. Birbirleriyle ve NATO gibi uluslararası bağlamda yakın bir şekilde birlikte çalışıyorlar." açıklamasında bulundu.

Trump ve Vance ile iyi ortaklığı sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediği mesajını paylaşan Schoof, "Hükümet adına kendilerini göreve başlamalarından dolayı yürekten kutluyorum." dedi.

KANADA

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump'ı kutlayarak, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada Trudeau, ABD'nin 47. Devlet Başkanı olarak göreve başlamasından dolayı Donald Trump’ı tebrik etti.

Trudeau, "Birlikte çalıştığımızda daha güçlü oluyoruz. Kanadalıların çıkarlarını koruyup savunurken, vatandaşlarımızın refahını artırmak için Başkan Trump, yönetimi, ABD Kongresi üyeleri ve eyalet ve yerel düzeydeki yetkililerle işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanada ve ABD'nin "dünyanın en başarılı ekonomik ortaklığına sahip" iki ülkesi olduğunu belirten Trudeau, "Milyonlarca istihdam yaratan, milyarlarca yatırımı kıtaya çeken ve vatandaşlarımızı güvende tutan bir ilişki ile birbirimizin en büyük ticaret ortaklarıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Trudeau, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine dikkati çekerek, Kanada'nın sınır ötesi ticareti desteklemek, tedarik zincirlerini güçlendirmek ve her iki ülkede de istihdam yaratmak için yatırımlar yaptığının altını çizdi.

"ABD'NİN 51. EYALETİ"

Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump, ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trump, ayrıca başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.