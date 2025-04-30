Dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil firması BYD'nin 30 yıllık hikayesi

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Dünyanın en büyüklerinden birisi...

Geçmiş tarihte yaşandığı gibi bir büyük başarı da günümüzde yaşanıyor. Borç parayla girdiği bu işin en büyüğü olmayı başardı.

DÜNYANIN ZİRVESİNDE BÜYÜK BAŞARI

Tıpkı 9. yüzyılda İngilizlerin "Made in Germany" damgasıyla aşağıladığı Almanya'nın mühendislik devi olması gibi, günümüzde de benzer bir ders otomotiv dünyasında yaşanıyor.

Yıllar önce Tesla CEO'su Elon Musk'ın katıldığı bir TV programında Çinli rakibi BYD sorulduğunda kahkahalarla "Arabalarını gördünüz mü? Çok komikler. Onları rakip bile görmüyorum" diyerek alay ettiği marka, bugün elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geride bırakarak zirveye oturdu.

YETİM KALAN ÇOCUĞUN HAYALLERİ: WANG CHUANFU'NUN HİKAYESİ

Her şey 1966'da, Çin'in fakir bir köyünde sekiz kardeşin yedincisi olarak doğan Wang Chuanfu'nun hikayesiyle başladı.

Küçük yaşta önce babasını, sonra annesini kaybeden Wang, ağabeyinin ısrarıyla zor şartlarda üniversite okudu.

İletişim teknolojileri hayali kurarken puanı ancak Kimya Mühendisliği'ne yetmişti.

Ancak bu "kayıp" gibi görünen durum, onun hayatının dönüm noktası olacaktı. Yüksek lisansını yaptığı enstitüde "batarya" ile tanıştı.

KUZEN BORCUYLA KURULAN İMPARATORLUK

Devletin açılım politikalarıyla özel ekonomik bölge Shenzhen'de bir batarya şirketinde yöneticilik yapan Wang, şirketin batmasıyla kendi yolunu çizmeye karar verdi.

Cep telefonlarındaki potansiyeli gören Wang, zengin kuzeninden aldığı 250 bin yuan (bugün yaklaşık 30 bin dolar) borçla kendi şirketini kurdu.

Şirketine önce bulunduğu sokağın adından esinlenerek "Yadi Electronics" adını verdi, sonra fuarlarda ve aramalarda öne çıkmak için alfabetik olarak başlarda yer alan "Biyadi"ye çevirdi.

Anlamı olmayan bu ismi daha sonra "Build Your Dreams" (Hayallerini İnşa Et) sloganıyla özdeşleştireceği BYD'ye dönüştürdü.

BATARYADAN OTOMOBİLE UZANAN YOL

BYD, kısa sürede Nokia, Motorola, Samsung gibi devlerin batarya tedarikçisi oldu, hatta Apple'ın iPad'ine batarya üreterek dünyanın en büyük ikinci pil üreticisi konumuna yükseldi.

Ancak düşük kâr marjları Wang'ı otomotiv sektörüne yöneltti. 2003'te küçük bir otomotiv şirketini satın alarak işe başladı.

İlk başta ucuz benzinli modeller üretti, 2008'de ise hibrit ve ardından tamamen elektrikli araçlarla yeni bir yola girdi.

Asıl kırılma noktası ise efsanevi yatırımcı Warren Buffett'ın sahneye çıkmasıyla yaşandı.

Tiananmen olaylarından sonra ABD'ye kaçan ve başarılı bir fon yöneticisi olan Li Lu aracılığıyla Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway, BYD'ye 230 milyon dolar yatırım yaparak yüzde 9,9 hisse aldı. Bu "Buffett dokunuşu", BYD'nin küresel yolculuğunu başlattı.

ALAY EDİLEN MARKADAN ZİRVEYE

Buffett'ın yatırımının ardından sessiz ama istikrarlı bir büyüme gösteren BYD, asıl patlamayı 2023'te yaşadı.

3 milyondan fazla elektrikli araç satarak, bir zamanlar kendisiyle alay eden Elon Musk'ın Tesla'sını geride bıraktı.

Bugün yaklaşık 960 bin çalışanı ve 108 milyar dolarlık cirosuyla dev bir imparatorluğa dönüşen BYD, sadece 30 yıl önce 20 kişiyle ve küçük bir borçla kurulmuştu.

Wang Chuanfu, "Hayallerini İnşa Et"meye devam ederken, Elon Musk ise yıllar önceki kahkahalarının aksine, şimdi "Önlem alınmazsa Çinli elektrikli otomobil üreticileri hepimizi yok edecek." diyerek endişelerini dile getiriyor.