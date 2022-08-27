Dünyanın çoğu bölgesi 2100'e kadar aşırı sıcaklıkla karşı karşıya kalacak

Communications Earth and Environment'ta yayınlanan makalede, dünyadaki birçok bölgenin 2100 yılında kadar "aşırı sıcaklık"la mücadele etmek zorunda kalacağı belirtildi.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıklarında sürekli artışlar yaşanıyor.

Bunun sonucunda dünyada, her geçen gün aşırı sıcaklar ile mücadele etmek zorlaşıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, dünyanın birçok bölgesi 2100'e kadar "aşırı sıcaklık"la mücadele etmek zorunda kalacak.

2100'e kadar yılın çoğu gününde yüksek sıcaklıkların yaşanacak

Communications Earth and Environment'ta yayınlanan makalede Hindistan alt kıtası, Arap Yarımadası'nın büyük bölümleri ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde 2100'e kadar yılın çoğu gününde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların yaşanacağı belirtildi.

"Sera gazı salınımı azaltılmazsa..."

Dünyanın dört bir yanındaki orta enlem bölgelerinin en iyi senaryoda bile her yıl yoğun sıcaklık yaşayacağı bildirilen makalede, "Aşırı ısı, kronik hastalıklara yol açmanın yanı sıra düzenli olarak açık havada çalışma süresinin düşmesine neden olur. Sera gazı salınımı azaltılmazsa dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etme potansiyeline sahiptir." ifadesine yer verildi.

AA'nın haberine göre; makalede, aşırı sıcakların neden olduğu ciddi sağlık sorunlarına karşı en savunmasız olanların yaşlılar, yoksullar ve açık hava çalışanları olduğuna dikkat çekildi.