Dünyanın en büyük tuval resmi 62 milyon dolara satıldı

İngiliz ressam Sasha Jafri tarafından çizilen dünyanın en büyük tuval resmi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 62 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en büyük tuval resmi olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve Sasha Jafri tarafından çizilen resim, BAE’nin Dubai kentindeki açık artırmada Fransız vatandaşı Andre Abdoune tarafından 62 milyon dolara (493 milyon 513 bin TL) satın alındı.

6 tenis kortu büyüklüğündeki 1580 metrekareye yayılan 'İnsanlığın Yolculuğu' isimli tabloyu oluşturan 70 parça, 7 ayda tamamlandı.

HAYIR KURUMUNA BAĞIŞLANACAK

Tablonun satışından elde edilen gelirin Dubai Cares, UNICEF, UNESCO ve Global Gift Foundation hayır kurumlarına bağışlanacağı ifade edildi.

Eserin yeni sahibi Altius Gestion International Holding'in CEO'su Andre Abdoune, "Çocukken yiyecek hiçbir şeyim yoktu. Hayatım boyunca çocuklara yardım etmeyi hedefledim." dedi.





