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    Dünyanın en geniş yanardağı alarm verdi

    Havai'de bulunan Manua Loa Yanardağı, aktif hale gelerek lav püskürmeye başladı. Uzmanlar, şu an için bu durumun tehlike arz etmediğini bildirdi.
    • 29.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:20
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    Dünyanın en geniş yanardağı alarm verdi

    Dünyanın en geniş yanardağı, panik oluşturdu.

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, pazar günü Havai'deki Manua Loa Yanardağı'nın aktif hale geldiğini açıkladı.

    Lav püskürmeye başlayan yanardağın şu an için bir tehlike arz etmediği belirtildi.

    Ancak, çataklardan lav püskürdüğü ve duman bulutunun yayıldığı da aktarıldı.

    "Patlamasının erken aşamaları çok dinamik olabilir"

    ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, yanardağın en son 1984’te aktif hale geldiğini ifade ederek "Geçmiş olaylara dayanarak, Mauna Loa patlamasının erken aşamaları çok dinamik olabilir ve lav akışlarının yeri ve ilerleyişi hızla değişebilir.” açıklamasını yaptı.

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