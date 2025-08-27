Dünyanın en hüzünlü evi satıldı! Satış rakamı dudak uçuklattı

2019 yılında Channel 4’ün Grand Designs programında tanıtılan İngiltere’nin Devon bölgesindeki Croyde kasabasında yer alan malikane uzun yılların ardından satıldı.

Bir uçurumun tepesinde yer alan ve dünyanın en hüzünlü evi olarak anılan evin sahibi Edward Short, ailesinden miras kalan evi yıkarak yerine modern bir sahil malikanesi olarak yeniden inşa etti.

Deniz fenerinden esinlenerek tasarlanan malikane, 12 bin metrekarelik alanıyla dikkat çekiyorken uzun süren inşa sürecinin ardından satışa çıkarılan malikane uzun yılların ardından alıcı buldu.

UZUN YILLARIN ARDINDAN SATILDI

Beş yatak odalı ve okyanus manzaralı bu dev malikane 2022’de tam 75 milyon Rand değer biçilerek satışa çıktı.

Ancak, alıcı bulamayınca hızla bir emlak trajedisine dönüştü. Fiyat etiketi 38 milyon Rand’a kadar düştü; borçları kapatmaya yetmedi ama nihayetinde yeni sahibini buldu.

Malikanenin hikâyesi yalnızca rakamlarla değil, aynı zamanda insanın hayal gücünü zorlayan dramıyla da dikkat çekiyor.

Edward Short’un borç batağı ve ailevi çalkantılarla şekillenen bu serüveni, İngiltere basınında uzun süre gündemden düşmedi. “Bir gün piyangoyu kazanırsam geri alacağım” sözleri, bu ihtişamlı yapının yalnızca taş ve betondan değil, aynı zamanda umut ve pişmanlıktan da örüldüğünü hatırlatıyor.