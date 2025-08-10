Dünyanın en temiz plajları açıklandı! Bu plajlar berrak denizleriyle büyülüyor

Dünyanın dört bir yanından hem doğası hem deniziyle hayranlık uyarından pek çok yer yaz aylarında tatilci akınına uğramaya devam ediyor.

ABD merkezli dünyadan ilgi çekici bilgileri toplayıp kolay okunur hale getiren medya yayıncıları arasında yer alan Reader’s Digest tarafından yapılan bir çalışma sonucunda dünyanın en temiz plajları listelendi.

Berrak sularıyla dikkat çeken bu plajlar adeta gidenin dönmek istemediği rotalar arasında yer alırken listenin zirvesi dikkat çekti. İşte, tertemiz suları ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken dünyanın en temiz plajları…

KUM TANELERİ BİLE GÖZÜKÜYOR

Berrak sularıyla dikkat çeken bu plajlar aynı zamanda doğallıklarını koruyan çevreleriyle de tatil rotalarının gözdesi olan destinasyonlar arasında yer alıyor.

Masmavi suların altından kum taneciklerinin bile gözüktüğü bu plajlar gideni büyülemeyi başarıyor. İşte, dünyanı en temiz plajları…

1-Ypao Plajı – ABD

2-La Chiva – Porto Riko

3-Lanikai Plajı, Oahu – Hawaii

4-Seagrass Koyu, Laucala Adası – Fiji

5-Krater Gölü – Oregon, ABD

6-Plitvice Gölleri Milli Parkı – Hırvatistan

7-Banana Beach, Koh Hey Adası – Tayland

8- Beş Çiçek Gölü, Jiuzhaigou Milli Parkı – Çin

9-Peyto Gölü – Alberta, Kanada

10-Honopu Plajı – Kauai, Hawaii