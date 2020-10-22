Dünyanın en uzun uçuşu kasımda yapılacak

New York için havalanacak uçakla yolculuk 18 saat 5 dakika sürecek. Airbus A350-900 tipi uçakla yolculuğun bilet fiyatları belli oldu.

Dünyanın en uzun tarifeli uçuşu 9 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Singapur Havayolları’na ait uçak, New York JFK Havaalanı'na varmak üzere 15 bin 348 kilometrelik mesafeyi katedecek.

18 SAAT 5 DAKİKA SÜRECEK

Yolculuğun 18 saat 5 dakikada tamamlanacağı öngörülüyor.

Singapur’dan haftada üç gün düzenlenecek seferlerde Airbus A350-900 tipi uçak, inişini New York saatiyle sabah 7.30’da yapacak.

SİNGAPUR'A DÖNÜŞ 35 DAKİKA DAHA UZUN

New York'tan Singapur'a yolculuğun ise rüzgar nedeniyle 35 dakika daha uzun süreceği kaydedildi.

Toplamda 253 koltuğun bulunduğu uçakla yolculukta tek yönlü bilet fiyatları ekonomi sınıfı için 1753 dolar (13 bin 723 TL) olarak belirlendi.

EN PAHALI BİLET 44 BİN LİRA

Ekonomi özel bileti fiyatlarının yüzde 67 daha pahalı olduğu belirtilirken, ticari sınıf için biletler 5 bin 600 dolardan (yaklaşık 44 bin TL) satışa çıktı.

Singapur Havayolları’ndan Lee Lik Hsin, "Havayolu sektörünün karşı karşıya olduğu bu zorlu zamanlara rağmen hava taşımacılığında düzelmeye ilişkin göstergeler var." diye konuştu.