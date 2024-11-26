Dünyanın en yaşlı erkeği 112 yaşında öldü

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Guinness Rekorlar Kitabı, bir rekortmenini daha kaybetti.

Venezuelalı Juan Vicente Perez'in ölümünün ardından dünyanın en yaşlı erkeği ünvanı, İngiliz vatandaşı John Tinniswood'a geçmişti.

Southport kentinde bir bakımevinde kalan Tinniswood, ünvanını aldıktan kısa süre sonra 112 yaşında dünyaya veda etti.

112 YAŞINDA ÖLDÜ

Taraftarı olduğu Liverpool futbol takımı kurulduktan 20 yıl sonra doğan ve ağustosta 112 yaşına giren Tinniswood'un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı ise ondan 2 ay küçük Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

"BİR SIRRIM YOK"

Toplamda 112 yıl 91 gün yaşayan Tinniswood, ağustostaki doğum gününde basına yaptığı açıklamada uzun yaşamın sırrının olmadığını belirterek, meditasyon yapma tavsiyesinde bulunmuştu.