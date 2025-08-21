Dünyanın en yaşlı insanı 116. yaşını kutladı

Dünyanın en yaşlı insanı ünvanını taşıyan Ethel Caterham, 116. yaşına girdi.

İngiltere'nin Surrey bölgesinde bir bakımevinde yaşayan Caterham, doğum gününü ailesiyle kutladı.

Bakım evi, "Ethel ile ailesi bu yıl 116. doğum gününü kutlarken gösterilen ilgi ve nazik mesajlar için minnettar" açıklamasında bulundu.

Caterham'ın röportaj vermeyeceği vurgulanarak tek istisnanın Kral 3. Charles olabileceği ifade edildi.

1. DÜNYA SAVAŞINDAN ÖNCE DOĞDU

Caterham, 21 Ağustos 1909'da 1. Dünya Savaşı'ndan beş yıl önce İngiltere'nin Shipton Bellinger köyünde doğdu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihin en yaşlı insanı ise 1997'de 122 yıl 164 günlükken ölen Fransız Jeanne Calment.

Caterham, uzun yaşam sırrını, "Kimseyle asla tartışmamak. Dinlerim ve canım ne isterse onu yaparım" sözleriyle açıklamıştı.