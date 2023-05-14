Dünyanın gözü 14 Mayıs seçimlerinde: Türkiye'de oylama yapılıyor Birçok basın kuruluşu, seçimlerde kıyasıya bir rekabet olduğunu yazdı. Bu seçimlerin, Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemlilerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

ensonhaber.com 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sandıklar, saat 17.00'de kapatılacak ve sonrasında oy sayım işlemine geçilecek. Uluslararası medya organları, Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. CNN: Kıyasıya mücadele ABD merkezli CNN International, Türkiye'de kıyasıya mücadele edilen seçimlerde oy verme işleminin başladığını yazdı. Seçimlerin ilk turda bitmemesi halinde ikinci turun 28 Mayıs'ta yapılacağı kaydedildi. Al Jazeera: 64 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip Seçimle ilgili gelişmeleri okurlarıyla anlık olarak paylaşan Katar merkezli Al Jazeera, "Kıyasıya yarışta oylama sürüyor." dedi. Oy kullanma hakkına sahip 64 milyondan fazla vatandaşın, 5 yıllık dönem için bir cumhurbaşkanı ve parlamento seçmek üzere sandığa gittiği belirtildi. Reuters: Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli seçimlerinden biri İngiltere'den Reuters, "Türkiye seçimlerinde oy verme işlemi başladı" başlığını kullandı ve şunları yazdı: Türkler, modern Türkiye'nin 100 yıllık tarihindeki en önemli seçimlerinden birinde pazar günü oy kullanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği oylamaları yapılıyor. Middle East Eye: Önemli oylama "Önemli oylamada sandıklar açıldı" diyen İngiltere merkezli Middle East Eye, "Yaklaşık 64 milyon seçmen, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı ve parlamentosunu zorlu bir yarışta belirliyor." ayrıntısına yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, oyunu İstanbul'da kullandığı notu paylaşıldı. The Hill: Kritik seçim ABD basınından The Hill, "Türkiye kritik seçimlerde oy kullanıyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Oy kullanma işleminin saat 08.00 ve 17.00 arasında gerçekleştirilebileceği aktarıldı. Al Arabiya: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy kullandı Dubai merkezli Al Arabiya, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde iki rakip olan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oylarını kullandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Ankara'da sandığa gittiği belirtildi. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oy sırasında gören seçmenin şaşkınlığı Haberin Detayları CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı Haberin Detayları İlk oy kullanan parti liderleri Meral Akşener ve Pervin Buldan oldu Haberin Detayları Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı Haberin Detayları