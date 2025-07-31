Dünyanın gündeminde bu hafta

Küresel gündem yeniden hareketlendi…

Bu hafta farklı coğrafyalarda öne çıkan bazı kritik başlıkları, uluslararası basının dikkat çeken analizleriyle birlikte sizin için derledik.

ABD

TRUMP'IN GÜMRÜK TARİFELERİ İÇİN SON TARİH YAKLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 başında ilan ettiği “Liberation Day” (Kurtuluş Günü) ile başlatılan yeni ticaret politikası, 1 Ağustos itibarıyla kritik bir dönemece giriyor. Trump, ticaret fazlası veren ülkelere yüksek oranlı “karşılıklı” tarifeler getireceğini duyurmuş; dost ve rakip ayrımı gözetmeden tüm ülkeleri ya ABD ile anlaşma yapmaya ya da ağır gümrük vergileriyle karşı karşıya kalmaya zorlamıştı.

Ancak geçen 120 günde Washington sadece 8 ülkeyle resmi ticaret anlaşması imzalayabildi.

ANLAŞMA YAPAN ÜLKELER

İngiltere, ABD ile anlaşan ilk ülke oldu. Mayıs ayında yapılan anlaşmaya göre, İngiltere ürünlerine yüzde 10 baz tarife uygulanacak ancak otomotiv ve havacılık gibi stratejik sektörlerde muafiyetler ve kota esnekliği sağlandı.

Ancak çelik ve alüminyum ürünleri gibi kritik kalemlerde ABD’nin ne kadar taviz vereceği belirsiz. Ayrıca İngiltere’nin dijital hizmetler vergisi de Trump yönetiminin baskısıyla masada kalmaya devam ediyor.

Vietnam, 2 Temmuz’da imzaladığı anlaşmayla tarifesini yüzde 46’dan yüzde 20’ye çekmeyi kabul etti. Ancak “transshipment” olarak adlandırılan, Çin mallarının Vietnam üzerinden gönderilmesi hâlinde yüzde 40 ek tarife uygulanacağı duyuruldu.

Endonezya ile 15 Temmuz’da yapılan anlaşmada ise tarifeler yüzde 32’den yüzde 19’a düşürüldü. Ayrıca ABD ürünleri için yüzde 99 oranında gümrük engelinin kaldırılacağı, özellikle tarım ve enerji sektörlerinde ABD’nin pazara girişinin kolaylaştırılacağı açıklandı.

22 Temmuz’da Filipinler ile yapılan anlaşmada tarife indirimi sadece yüzde1 oldu (yüzde 20 → yüzde 19). Ancak Trump, Filipinler’in “tamamen serbest ticaret” anlayışıyla hareket ettiğini söyledi ve savunma iş birliğini öne çıkardı.

Japonya ise 23 Temmuz’da anlaşmaya vardı. Otomotiv sektöründe özel indirim sağlandı. Tarifeler yüzde 25’ten yüzde 15’e indirildi. Ayrıca Japonya’nın ABD’ye 550 milyar dolarlık yatırım yapacağı ve karın yüzde 90’ının ABD’ye kalacağı açıklandı.

27 üyeli Avrupa Birliği, son dakikada yüzde 30’luk tehdidi yüzde 15’e çekerek anlaşmayı imzaladı. Otomotiv tarifeleri yüzde 15’e indirildi, uçak ve jenerik ilaç gibi alanlarda eski oranlara dönüldü. Ancak Fransa Başbakanı François Bayrou, bunu “boyun eğme” olarak yorumladı.

Anlaşmaya son katılan ülke Güney Kore oldu. 25 Temmuz’da varılan anlaşma ile yüzde 15 oranında genel tarife kabul edildi. Otomotivde de aynı oran uygulanacak. Buna karşılık Seul, ABD’de 350 milyar dolarlık yatırım fonu kuracak. Trump’a göre bu yatırımın kontrolü tamamen ABD’ye ait olacak, kârın yüzde 90’ı Amerikan halkına kalacak.

ANLAŞMA YAPILMAYAN ÜLKELER

Hindistan: Trump, 30 Temmuz’da Hindistan’a yüzde 25 tarife getirdiğini duyurdu. Ayrıca Rusya’dan alınan savunma ürünleri nedeniyle ek yaptırım uygulanacağını söyledi.

Kanada: Tarife oranı yüzde 35’e yükseltildi. Trump, Kanada’dan gelen ilaçları ve bu ülkenin ticaretteki pozisyonunu gerekçe gösterdi. Kanada Başbakanı Mark Carney, görüşmelerin “yoğun aşamada” olduğunu söyledi.

Meksika: Göç ve uyuşturucu trafiği gerekçesiyle yüzde 30 tarife uygulanacak. Trump, misilleme halinde bu oranın artacağını söyledi. Meksika ilerleme sağlanamadığını kabul etti.

Avustralya: Şimdilik yüzde 10 baz tarifede kaldı ancak Trump’ın oranı yüzde 15’e çıkarma ihtimali var. ABD Ticaret Temsilciliği, Avustralya’nın Amerikan sığır ithalatındaki sınırlamaları gevşetmesini Trump’ın başarısı olarak sundu.

Çin: Henüz anlaşma yok. Şu an karşılıklı tarifeler yüzde 30’a kadar çekilmiş olsa da 12 Ağustos’ta sona erecek mevcut ateşkes sonrası gerginlik yeniden yükselebilir. Stockholm’deki son görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Türkiye: Anlaşma sağlanamayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’ye de 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 10 baz tarife uygulanacağı bildirildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Trump’ın “önce Amerika” anlayışıyla şekillenen bu yeni tarife sistemi, küresel tedarik zincirlerini baskı altına alırken, birçok ülkenin ABD ile ticaretini yeniden yapılandırmasına neden oluyor. Yüksek oranlı tarifeler, yatırım şartları ve siyasi taleplerle birlikte ABD’nin ekonomik ilişkileri açık pazarlıklara indirgenmiş durumda. 1 Ağustos’tan itibaren yeni bir küresel ticaret dönemi başlayacak.