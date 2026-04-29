Macron'dan Trump'a Fransızca göndermesi: Çok şık olurdu

ABD Başkanı Donald Trump'a üst üste göndermeler...

Beyaz Saray'da geçtiğimiz saatlerde hareketli dakikalar yaşandı.

İngiltere Kralı 3. Charles ve Kraliçe Camilla, ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

KONGRE ÜYELERİNE HİTAP ETTİ

Kral Charles, Temsilciler Meclisi ve Senato ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken burada yaptığı gönderme, konuşmaya damgasını vurdu.

Kral Charles'ın gündeminde, Trump'ın Davos Zirvesi'ndeki sözleri vardı.

"BİZ OLMASAYDIK FRANSIZCA KONUŞURDUNUZ"

Trump'ın "Biz olmasak hepiniz Almanca konuşurdunuz." sözlerine yanıt veren Charles, "Yakın zamanda 'ABD olmasaydı, Avrupa ülkeleri Almanca konuşuyor olacaktı' demiştiniz.

Cüretkar bir şekilde söyleyebilirim ki, biz olmasaydık, siz Fransızca konuşuyor olacaktınız." ifadelerini kullandı.

MACRON DA DAHİL OLDU

Yaşanan olayın yankıları sürerken bir açıklama da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan geldi.

Macron, Kral Charles'ın söz konusu konuşmasına ait videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÇOK ŞIK OLURDU"

Fransa Cumhurbaşkanı, paylaşımına "Çok şık olurdu." notunu düştü.

Öte yandan paylaşım, kısa süre içerisinde yayılarak binlerce beğeni aldı.