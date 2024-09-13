Dünyanın ilk özel uzay yürüyüşü tamamlandı Dünyanın sivil bir mürettebat tarafından gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü, ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Polaris Dawn görevi kapsamında resmen gerçekleşti.. Özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi "Bu muhteşem" oldu.

AA & Ensonhaber

Space X tarih yazıyor..

ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından başlatılan ve 4 sivil mürettebatı alçak Dünya yörüngesine taşıyan Polaris Dawn görevinin en kritik aşaması gerçekleşti.

732 KİLOMETRE İRTİFA

Özel görevin finansörü olan milyarder iş insanı Jared Isaacman, askeri pilot Scott Poteet ve SpaceX mühendisleri Anna Menon ile Sarah Gillis, 732 kilometre irtifada tarihin ilk özel uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Isaacman, uzay yolculuğu için Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıktı.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ 2 SAAT SÜRDÜ

SpaceX'in geliştirdiği uzay giysilerini giyen ekip, Türkiye saati ile 13.50‘de Dragon kapsülünün kapağını açarak uzaya adım atmaya başladı.

Özel uzay yürüyüşü yapan ilk kişi olan Isaacman'in ilk cümlesi, "Bu muhteşem!" oldu.

Dört kişilik ekip, yaklaşık 2 saat süren uzay yürüyüşü süresince bir dizi bilimsel deneye imza attı.

"UZAY YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLANDI"

Daha sonra, SpaceX'in sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, "Polaris Dawn uzay yürüyüşü tamamlandı." ifadesi kullanıldı.

FALCON-9 ROKETİ 10 EYLÜL'DE FIRLATILMIŞTI

Polaris Dawn görevinin 4 kişilik sivil mürettebatını taşıyan Dragon kapsülü, 10 Eylül’de SpaceX’e ait Falcon-9 roketi ile Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatılmıştı.

36 ARAŞTIRMA VE DENEY YAPILACAK

Uzay uçuşları ve radyasyonun insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yürütecek ekibin, SpaceX tarafından geliştirilen EVA giysilerini giyerek 36 araştırma ve deney yapacağı açıklanmıştı.

Görev kapsamında, Starlink uydularının lazer tabanlı iletişim becerilerinin de test edileceği bildirilmişti.

ÖZEL SEKTÖRÜN UZAY ARAŞTIRMALARINDAKİ ROLÜNÜ ARTIRABİLİR

1965’ten bu yana yalnızca profesyonel astronotlar tarafından gerçekleştirilen uzay yürüyüşleri, uzay araştırmalarının en tehlikeli görevi olarak görülüyor.