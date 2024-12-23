Dürzi lider Velid Canbolat, Suriye'de Ahmed Eş-Şera ile görüştü

ANKA

Suriye'de yeni düzen tesis edilmeye devam ediyor...

Lübnan'daki Dürzi topluluğunun liderlerinden Velid Canbolat ve beraberindeki heyet, dün Şam'da Suriye yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

"YOLUMUZ UZUN"

Lübnan basını, Canbolat’ın Eş-Şera’ya, ''Suriye halkını büyük zaferlerinden dolayı selamlıyoruz ve sizi de baskı ve zulümden kurtulmak için verdiğiniz savaştan dolayı selamlıyoruz... Yolumuz uzun ve hem siz hem de biz İsrail yayılmacılığından muzdaribiz.'' dediğini aktardı.

Lübnan-Suriye ilişkilerinin normale dönmesini temenni ettiğini belirten Lübnanlı Dürzi lider, "Lübnan ve Suriye halklarına karşı suç işleyenlerin hesap vermesi ve adil bir şekilde yargılanması" çağrısında bulundu.

"LÜBNAN'IN EGEMENLİĞİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Eş-Şera’nın da Canbolat’a, "Suriye'nin Lübnan'a hiçbir şekilde olumsuz müdahalede bulunmayacağını, Lübnan'ın egemenliğine, topraklarının bütünlüğüne, kararlarının bağımsızlığına ve güvenlik istikrarına saygı duyduğunu" söylediği ifade edildi.

Lübnan medyası, Eş-Şera’nın Dürzi heyete, Dürziler dahil olmak üzere Suriye'deki azınlıkların korunacağını ve Suriye’de yeni dönemin "mezhepçilikten uzak, hiçbir mezhebin dışlanmayacağı" bir dönem olacağını söylediğini aktardı.

ESAD'A KARŞI OLDUĞU BİLİNİYORDU

Canbolat’ın, Suriye’nin Beşar Esad liderliğindeli önceki yönetimine karşı eleştirel bir tutumu olduğu biliyor.

Canbolat’la beraber Şam’a giden heyette oğlu ve Lübnan'ın İlerici Sosyalist Partisi Başkanı Teymur Canbolat, Dürzi topluluğu dini lideri Sami Ebu el-Muna, Dürzi milletvekilleri ile Lübnan'daki Dürzi topluluğunun dini konsey üyelerinin bulunduğu belirtildi.