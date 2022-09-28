Economist: Batı, Ukrayna'yı daha hızlı silahlandırmalı

Moskova'nın binlerce askeri göreve çağırması sıcaklığını koruyor. İngiliz dergisi, "Rus kuvvetlerini püskürtmek için fırsat doğdu. Batı, silah tedarikini hızlandırmalı" diye yazdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik çağrısı, dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Putin, tecrübeli 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını duyurdu.

Bunun üzerine Batılı ülkelere çağrı yapan Londra merkezli The Economist dergisi, "Vladimir Putin, daha fazla işgalci gönderme sözü verdi. Batı Ukrayna'yı daha hızlı silahlandırmalı" başlıklı bir analize imza attı.

İngiliz dergisi: Rus kuvvetlerini püskürtmek için fırsat

Analizde, "Rus kuvvetlerini geri püskürtmek için bir fırsat penceresi" oluştuğu savunuldu.

Sürenin Putin'den yana olmadığı, yedek askerlerin bazı eğitimlerden geçmesi gerektiği kaydedildi.

"Askerlerin çoğu silahlarını ve tanklarını terk etti"

"Çok erken konuşlandırılırlarsa, sürüler halinde ölecekler." ifadesinin kullanıldığı analizde, "Daha büyük bir işgal gücü için yeterli silaha sahip değiller, en azından askerlerinin çoğu, Ukrayna'nın son ilerlemelerinden kaçarken silahlarını ve tanklarını terk etti." denildi.

Rus liderin kısmi seferberlik ilanının sahada "büyük bir fark yaratmasının" aylar alacağı görüşü paylaşılarak, şu önerilerde bulunuldu:

"Batı, silah tedarikini hızlandırmalı"

"Bu, Ukrayna'ya bir fırsat penceresi sunuyor. Batılı destekçileri, daha uzun menzilli füzeler de dahil olmak üzere silah tedarikini hızlandırmalı. En iyi NATO silahları, Rusya'nın kendisine saldırmak için kullanılmamalı, ancak Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak etmek üzere olduğu Ukrayna bölgeleri de göz ardı edilmemeli.

"Daha fazla Ukraynalı asker eğitilmeli"



Batı ayrıca, daha fazla Ukraynalı askeri eğitmeli. Ülkede çok sayıda motive olmuş savunmacı var, ancak şu ana kadar yalnızca İngiltere çok sayıda kişiye temel eğitim sunuyor. Diğer NATO üyeleri derhal devreye girmeli. Ukrayna, Rus takviyeleri gelmeden önce ne kadar çok toprak alabilirse, konumu o kadar güçlü olur.

Putin ile ilgili iddia: Güç göstermeye çalışıyor çünkü zayıflıyor

Putin Ukrayna'yı işgal ettiğinde, bunun katlanarak artacağını düşündü ama olmadı. Putin, güç göstermeye çalışıyor çünkü zayıflıyor ve Rus halkı bunu hissetmeye başladı. Ukrayna, savaş alanında ivmesini korumalı. Rus vatandaşları, Putin'in kaybettiğini ve kazanamayacağını anladığında barış gelecek."