Ed Sheeran iç çamaşırlarını bağışladı: Açık artırmayla satılacak "Shape of You" ve " Thinking Out Loud" gibi hit parçalara imza atan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, çocuklara yönelik hayır kurumlarına para toplamak amacıyla yapılacak açık artırmaya iç çamaşırlarını bağışladı.

ensonhaber.com

Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran, dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alıyor.

Sheeran, yardım için para toplamak amacıyla iç çamaşırları da dahil olmak üzere yaklaşık 450 parça giysi bağışladı.

İç çamaşırlarını bağışladı

Ünlü şarkıcı, eBay’de açık artırmaya çıkarılmak üzere; 20 kazak, 11 pantolon, 14 şapka, 6 tulum ve 73 çift çorabın yanı sıra iç çamaşırlarını bağışladı.

Giysiler satıştan önce yıkanmayacak veya ütülenmeyecek, alındığı gibi satılacak ve satılan her ürüne imzalı bir orijinallik mektubu eşlik edecek.

"Bu olağanüstü bir jest"

Kurumun bağış toplama ve iletişim direktörü Kevin Clements, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu olağanüstü bir jest. Sheeran'ın dünyanın her yerinde hayranları var ve bu bağışlar şüphesiz bir heyecan yaratacak. İşlerin nasıl sonuçlanacağını görmek heyecan verici ve büyüleyici olacak.

Ed Sheeran, 2014 yılında da kıyafetlerini hayır kurumuna bağışlamıştı.

Ölümünden sonra bir albüm yayınlamak istiyor

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Rolling Stone'da yayınlanan röportajında; ölümünden sonra bir albüm yayınlamak istediğini açıklamıştı.

Hazırlıklara başladığını ifade eden Sheeran, "Tırnak içinde söylüyorum, bu 'mükemmel' albümü hayatımın geri kalanında yavaşça hazırlamak istiyorum." demişti.