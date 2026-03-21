Edirne'de sınır kapısında patlama kamerada

Edirne sınır hattında korkutan patlama...

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda park halindeki Türk plakalı tırın kabininde tüp patladı.

İLK MÜDAHALE TÜRKİYE'DEN GELDİ

Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevrede panik yaşandı.

Olay yerindeki ekiplerin müdahalesinin yanı sıra, Türkiye tarafından gönderilen yangın söndürme vidanjörü de alevlere müdahale etti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın kontrol altına alınsa da tır tamamen küle döndü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yangın nedeniyle tırda ciddi maddi hasar meydana geldi.

YETKİLİLER İNCELEME BAŞLATTI

Patlamanın nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, sınır kapısında güvenlik önlemleri artırıldı ve sürücülere tüp ve yanıcı malzeme taşıma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.