Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik sonrası Niyoz Adası'nda olağanüstü hal kararı

AA

Ege Denizi'nde sismik hareketlilik sürerken, vatandaşlar ise bu durumdan endişe duyuyor..

Özellikle son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik sonrası yeni adımlar atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu'nun kararıyla Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edildi.

NİYOZ ADASI'NDA OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMU

Konuya ilişkin bilgiler Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde yer aldı.

Habere göre, karara göre Niyoz Adası da olağanüstü hal ilan edilen adalar arasına katıldı.

Adadaki olağanüstü hal durumu, 14 Mart'a kadar sürecek.

NE OLMUŞTU

Yamurgi ve Anafiya adalarında bu hafta, Santorini Adası'nda da geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ege Denizi'nde son haftalarda yoğunlaşan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.