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    Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı

    Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha meydana geldi.
    • 30.11.2022 - 03:17
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    Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı

    Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarmıyla 5 büyüklüğünde deprem bildiriminde bulundu.

    Bir kaç ev hasar aldı

    İHA'nın haberine göre, depremin başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.

    Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.

    Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı #1


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