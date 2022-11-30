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- Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı
Ege’de 16 saat arayla 4,7 ve 5 şiddetinde 2 deprem yaşandı
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha meydana geldi.
- 30.11.2022 - 03:17
Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarmıyla 5 büyüklüğünde deprem bildiriminde bulundu.
Bir kaç ev hasar aldı
İHA'nın haberine göre, depremin başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.
Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.