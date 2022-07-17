Ekvador'un Guayaquil kentinde dikkatsiz sürücü kaldırımda bekleyen çifti ezdi.

Ekvador’un Guayaquil kentinin kuzeybatısındaki Mucho Lot-2’de trafik kazası meydana geldi. Telefonla konuştuğu iddia edilen bir sürücü, kaldırımda bekleyen çifti ezdi.

Yaralı çiftin durumu ağır

İHA'nın haberine göre; kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edilirken, çift yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekvador’da dikkatsiz sürücü kaldırımdaki çifti ezdi - VİDEO

Yaralı çift Venezuela göçmeni

Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, aracın altında kalan çiftin Venezuelalı göçmen oldukları ortaya çıktı.

Şoförün de hastanede olduğu, taburcu edilmesinin ardından ise hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.