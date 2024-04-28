Selçuk İnan: Bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-2 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını ifade etti.

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AA & Ensonhaber

Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 4-2 mağlup oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, "Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı" dedi.

"Burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı"

Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün ifade eden İnan, şunları kaydetti: