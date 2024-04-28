Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a ikinci yarıda yediği gollerle 4-2 mağlup oldu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında çok şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, "Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı" dedi.
"Burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı"
Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün ifade eden İnan, şunları kaydetti:
Aynı zamanda oyuncularımla içerde konuştuk, onlar da sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda can çekişirken, aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde basit goller yemek bize yakışmadı. Onun için çok oyun konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık, iyi de başladık. 2 gol bulduk. Başka goller de bulabilirdik. Zor geçti benim için, üzgünüm. Açık konuşmak gerekirse dün takımla yaptığım toplantıda maçı kazanacağımızı söylemiştim, inanmıştık. Trabzonspor'u en iyi bilen biri olarak, bu atmosferde seyircisi yokken, 3 gün önce maç yapmışken, burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı.
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