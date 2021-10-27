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Ekvador'da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Ekvador'da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

Başkentte hükümete karşı protesto için toplanan insanlar ve güvenlik güçleri arasında olay çıktı. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.