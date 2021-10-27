Euro
11.0867
0.18%
Dolar
9.5395
0.04%
Altın
549.18
-0.14%
Borsa
1.509
0%
Bitcoin
581.985
-3.00%
BTXN Coin
21.47
1.80%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Ekvador'da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

    Başkentte hükümete karşı protesto için toplanan insanlar ve güvenlik güçleri arasında olay çıktı. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale ettiği olaylarda 18 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 27.10.2021 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ekvador'da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı

    Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümete karşı protestolar devam ediyor.

    Ülkede yönetim karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 18 kişi gözaltına alınmak üzere götürüldü. Başkent Quito'nun hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezinde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

    El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, planlanan ekonomik reformlara onay vermediklerini açıkladı.

    Ekvador da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı #1

    POLİSLER, GÖSTERİCİLERE GAZ BOMBASI ATTI

    Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi. Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.

    Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

    Ekvador da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı #2

    2 YIL ÖNCE DE İNSANLAR SOKAKLARA İNMİŞTİ

    Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

    Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

    Ekvador da protesto esnasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir