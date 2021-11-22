El Salvador, Bitcoin City adında şehir kuracak

Bukele, ülkesinde kuracakları yeni şehrin duyurusunu yaptı. Şehrin maliyeti 300 bin Bitcoin olacak.

Dünyada kripto para Bitcoin'i resmi para birimi kabul eden ilk ülke olarak kayıtlara geçen El Salvador'da yeni bir karar alındı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkesinde “Bitcoin City” adında Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu

YANARDAĞIN ETRAFINDA BITCOIN ŞEHRİ

Bukele, dün düzenlediği Bitcoin partisinde ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında dairesel şekilde “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını duyurdu.

El Salvador'da Bitcoin partisi ViDEO





"PROJE HAYAL DEĞİL"

Projenin bir hayal olmadığını ifade eden Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

MALİYETİ 300 BİN BITCOIN

Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin'e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

HERŞEY DİJİTAL OLACAK

Herşeyin dijital olacağı Bitcoin City’de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak.

Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşaasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım ve onarımı için kullanılacak.

YANARDAĞIN ENERJİSİNDEN YARARLANACAKLAR

Bitcoin madenciliği için gerek enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.

Yaklaşık iki ay önce Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador’da halk, ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.



