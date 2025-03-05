El Salvador Devlet Başkanı: Bitcoin alımlarına devam edeceğiz

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Bitcoin, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor...

Bu yükselişin en çok sevindirdiği isimlerden birisi ise kuşkusuz El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele oldu.

BITCOIN KULLANAN İLK ÜLKE

Bukele göreve geldikten sonra El Salvador, Eylül 2021'de dünyada Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Bukele, sosyal medya platformu X hesabından Bitcoin'e yönelik açıklama yaptı.

"BITCOIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bukele açıklamasında, El Salvador'un ülkenin stratejik rezervlerini güçlendirmek amacıyla Bitcoin alımlarını sürdüreceğini belirterek, "Dünya bizi dışladığında ve çoğu Bitcoin kullanıcısı bizi terk ettiğinde durmadıysak, şimdi de durmayacak ve gelecekte de durmayacağız." ifadelerini kullandı.

GEREKEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Yerel basına göre, 2021 yılında Bitcoin, yasal ödeme aracı olarak kabul edilmesine rağmen ülkede beklenen ilgiyi görmedi.

Bitcoin.gob.sv/es web sitesindeki verilere göre, El Salvador'un rezervlerinde toplam değeri 534 milyon doları aşan 6 bin 101 Bitcoin bulunuyor.

Öte yandan, ocak ayı sonunda El Salvador Yasama Meclisi, Bitcoin Yasası'nda değişiklik yaparak işletmelerin bu kripto para birimini kabul etme zorunluluğunu kaldırmıştı.

Ayrıca, devletin kullanımındaki rolü sona erdirildi ve Bitcoin'in yasal ödeme aracı olduğuna dair referanslar yasa metninden çıkarılmıştı.

Son yapılan anketler, Salvadorluların yüzde 91,8'inin 2024 yılı içinde Bitcoin kullanmadığını gösteriyor.