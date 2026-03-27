El Salvador'da suça sürüklenen çocuklara müebbet hapis yolu açıldı

Çete şiddetiyle uzun süredir gündemde olan Orta Amerika ülkesi El Salvador’da, 18 yaş altındaki çocuklara müebbet hapis cezası verilmesinin önü açıldı.

Bu ay başında yapılan anayasa değişikliğiyle “katiller, tecavüzcüler ve teröristler” için müebbet hapis cezasının önü açılmıştı.

Daha önce ülkede azami hapis cezası 60 yıl ile sınırlıydı. Yeni düzenlemeyle bu uygulama çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Nayib Bukele, çete bağlantısı olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaş altındaki kişilerin de bu kapsamda yargılanmasını savunuyordu.

“ASLA GÜN IŞIĞI GÖRMEYECEKLER”

Meclis Başkanı Ernesto Castro, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Salvadorlu ailelere bu suçluların bir daha asla gün ışığını göremeyeceği güvencesini verdik.” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TOPLU TUTUKLAMALAR

Bukele yönetimi, 2022’den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında çetelere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

Bu süreçte çoğu zaman mahkeme kararı olmadan 90 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, yaklaşık 8 bin kişinin suçsuz bulunarak serbest bırakıldığını açıkladı.