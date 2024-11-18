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Haber Merkezi

El Salvador'da yolsuzluk skandalı...

Birçok kanunsuzluğun yaşandığı ülkede, bu defa kamu görevlilerinin de karıştığı bir yolsuzluk ortaya çıkarıldı.

El Salvador Başsavcısı Rodolfo Delgado, Cuma günü, bir kredi kooperatifinden 35 milyon dolar (yaklaşık 32,4 milyon euro) çalmakla suçlanan en az 15 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Delgado, X sosyal medya platformunda, "Cosavi Davası kapsamında başlatılan soruşturmanın bir ilerlemesi olarak birçok kişinin tutuklanması gerçekleştirilmiştir" şeklinde açıklamada bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA İFŞA EDİLDİLER

Kara para aklama ve kamu ekonomisini dolandırma suçlarından tutuklanan kamu görevlileri, Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin talimatı üzerine ulusal kanalda tüm ülkeye ifşa edildi.

Görevlilerin özellikle utandırılmaları için kıyafet giyilmelerine izin verilmedi.

14 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Delgado, bu kişilerin 10 erkek ve 5 kadın olduğunu belirterek, para aklama, kamu ekonomisine karşı dolandırıcılık, örtbas etme, yasadışı örgütler gibi suçlamalarla cezai takibata uğrayacaklarını söyledi.

Delgado, "Bu suç şebekesiyle ilişkili tüm kişiler yargı organlarının denetimine sunulacak" dedi ve 14 milyon doların üzerinde mal varlığının da el konulduğunu ekledi

Başsavcılık, bu kooperatifin "kooperatif bankası olma sürecinde olduğunu" ve "profesyonel bir ekip göndererek, fonların geri kazanılmasını sağlamaya çalışacaklarını" duyurdu.