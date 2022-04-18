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    Haluk Levent, 'Evim yok' diyen Elon Musk'ı ti'ye aldı

    Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Elon Musk'ın ev açıklamasına Haluk Levent'ten yanıt geldi. Levent, Musk'ı ti'ye alarak başkanı olduğu yardım derneğine seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 17:00
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    Haluk Levent, 'Evim yok' diyen Elon Musk'ı ti'ye aldı

    Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen zaman zaman ilginç açıklamalarda bulunuyor.

    Tutumluluğuyla bilinen Elon Musk, bu kez TED konferans başkanı Chris Anderson'la yaptığı röportajıyla dikkatleri üzerine topladı.

    "Evim yok, arkadaşlarımda kalıyorum"

    Röportajda özel hayatına değinen Musk, kendine ait bir evinin olmadığını söyleyerek "Arkadaşlarımın boş odalarında konaklıyorum." dedi.

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    "Tek istisnam uçak"

    Zamandan tasarruf etmek için uçak kullandığını da belirten Musk, "Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun yaratırdı. Ama böyle bir durum yok, tek istisnam uçak." ifadesini kullandı.

    Tatil yapmayı da tercih etmediğini söyleyn Musk, kişisel ihtiyaçlarına çok fazla harcama yapmadığını vurguladı.

    Haluk Levent yardım istedi: Haydi Ahbap, arkadaşımıza ev bulalım

    Musk'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, AHBAP Derneği Başkanı olan Haluk Levent ise esprili bir paylaşım yaptı.

    Sanatçı yönü kadar sosyal yardımlarıyla da bilenen Levent, Musk'ın açıklamasına dair bir haberi alıntılayarak, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas" ifadelerine yer verdi.

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