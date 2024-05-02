Google, Safari'deki arama motoru için Apple'a 20 milyar dolar ödedi Google'ın, Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a 20 milyar dolar ödediği açıklandı.

ensonhaber.com

Teknoloji dünyasının iki ezeli rakibi Google ve Apple, zaman zaman birbirlerinin teknolojilerinden de faydalanmak zorunda kalıyor.

Örneğin Apple, veri tüketim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Google'ın bulut hizmetlerinden faydalanıyor.

Google ise, Apple'ın Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olabilmek için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor.

Google, 20 milyar dolar ödeme yaptı

Şimdiye kadar Google'ın Apple'a ne kadarlık bir ödeme yaptığı açıklanmamıştı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davası kapsamında, bu miktar ilk defa belli oldu.

Mahkeme belgelerine giren son bilgiler, Google'ın Apple'a kaç para ödediğini gözler önüne serdi. Google, 2022 yılında Apple'a tam 20 milyar dolar ödeme yaptı.

Google ile Apple, geçmişte konuyla ilgili açıklama yapmış ve iş birliği yapıldığını söylemişti. Ancak bugüne kadar net bir rakam paylaşılmamıştı.

Mahkemeye sunulan son belgelerle Apple ile Google arasındaki anlaşma, ilk kez somut bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmış oldu.