Elon Musk parti kurmaya hazırlanıyor: Stratejisini açıkladı

Dünyaca ünlü milyarder girişimci Elon Musk, Amerikan siyasetine adım atma hazırlığında...

ABD Başkanı Donald Trump ile son dönemde yaşadığı gerilimin ardından Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımlarla yeni bir siyasi parti kurma fikrini bir kez daha gündeme taşıdı.

KENDİ PLATFORMUNDA ANKET AÇTI

Dünyanın en zengin insanı, sahibi olduğu X sosyal medya platformundaki hesabından yeni parti için tekrar bir anket açtı.

ABD’de "4 Temmuz Bağımsızlık Günü” olmasına dikkat çeken Musk, "Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili der) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır." ifadelerini kullandı.

EVET OYU YÜZDE 60'I GEÇTİ

Musk’ın açtığı "Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?" sorulu ankete şu ana kadar yaklaşık 240 bin kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 62’si "evet" derken, yüzde 38’i "hayır" cevabı verdi.

STRATEJİSİNİ DUYURDU

Musk, bu paylaşımın ardından yaptığı açıklamada, yeni bir partinin Senato’da birkaç, Temsilciler Meclisi’nde ise yaklaşık 10 seçim bölgesine odaklanarak, kilit yasalarda belirleyici rol oynayabileceğini savundu.

"Bu, halkın gerçek iradesine hizmet etmek için yeterli olur" diyen Musk, doğrudan seçim yarışına girmese de stratejik bir etki gücü oluşturmanın yollarını araştırıyor.

TRUMP-MUSK GERİLİMİ

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın 'Büyük ve Güzel Yasa' adını verdiği vergi indirimi düzenlemesi sonrası Elon Musk ile araları açıldı.

Trump 1 Temmuz’da Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, Musk’ın kendisine yönelik eleştirilerinin eleştirilerinin elektrikli araç sektöründe yaşadığı güç kaybından kaynaklandığını öne sürdü.

"Çok daha fazlasını kaybedecek." diyen Trump, Musk’a yönelik sert sözler sarf etti.

HAZİRAN AYINDA YENİ PARTİ KURMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Musk, Amerikan Partisi fikrini ilk kez haziran başında kamuoyuyla paylaşmıştı.

O dönem yaptığı bir başka anketin ardından, "ABD’de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. Bu kaderdir." açıklamasıyla dikkat çekmişti.