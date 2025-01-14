Elon Musk, TikTok'u satın alabilir

Haber Merkezi

Çin merkezli uygulama olan TikTok için ABD'de yasaklanma durumu gündeme geldi.

Önceleri çok sert bir tutumla TikTok'un kapatılması gerektiğini savunan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim döneminde tavrını değiştirmişti.

Ancak bu tavır değişikliği, TikTok yöneticileri için doğan tehlikeyi akıllardan silemedi.

TİKTOK MUSK'A SATILABİLİR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında yer alan TikTok, ABD operasyonlarını her an uygulanabilecek yasaktan kurtaramaması durumunda satılabilir.

Çinli yetkililer, uygulamanın bu durumda kalmasın ihtimaline karşın Elon Musk'a satılma seçeneği üzerine ön görüşmeler yapıyor.

EN BÜYÜK HİSSE ÇİN HÜKÜMETİNE AİT

Bloomberg News'in haberine göre, Pekin yetkilileri TikTok'un, ana şirketi ByteDance'in kontrolünde kalmasını tercih ediyor.

ByteDance'te 'altın hissesi' Çin hükümetinde ve ABD Kongresinin bazı üyeleri bunun hükümete TikTok üzerinde güç verdiğini iddia ediyor.

Bloomberg'de yer alan bilgilere göre, Musk'ın sosyal medya platformu X, TikTok'un ABD operasyonlarını kontrol edecek ve işi birlikte yönetecek.

Ancak yetkililer, haberde de belirtildiğine nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir fikir birliğine varamadı.