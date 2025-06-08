Elon Musk'a bir darbe daha: ABD uzay programı için alternatif arıyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ve Elon Musk arasında çıkan kavga, sadece ABD'yi değil bütün dünyayı sarstı.

İkili birbirinin kamuoyu önünde eleştirmeye devam ederken Trump cephesinden önemli bir hamle geldi.

UZAY PROGRAMI İÇİN YENİ ALTERNATİF ARANIYOR

Amerikan Washington Post gazetesinin ismi açıklanmayan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, uzay programı için alternatifler aramaya başladı.

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artması sonrası Trump'ın "Elon Musk'ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine" yönelik açıklamasının ardından hem NASA hem de Pentagon'daki ilgili birimlerin, "SpaceX'e alternatif şirketlere" bakmaya başladığı iddia edildi.

UÇUŞLARI DURDURMAK İLE TEHDİT ETMİŞTİ

Bu süreçte, SpaceX'in Dragon uzay aracının uçuşlarını durduracağı tehdidini dile getiren Musk'ın bu açıklamasının iki kurum yetkilileri üzerinde 'şok etkisi' yarattığı bildirildi.

Musk daha sonra bu açıklamasını geri alsa da söz konusu açıklamanın "NASA'nın her ihtimale karşı SpaceX'e alternatif bulması gerektiği" şeklinde yorumlandığı belirtildi.

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX'in roketleriyle gerçekleştirirken Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük oranda aynı şirketle çalışıyor.