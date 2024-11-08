Elon Musk'ın trans kızı, Donald Trump'ın zaferi sonrası ABD'yi terk ediyor

Haber Merkezi

ABD başkanlık seçimlerinin ardından Donald Trump ülkenin 47'nci başkanı seçildi.

Trump'ın zaferi, kampanya süreci boyunca onu destekleyen teknoloji devi ünlü milyarder Elon Musk'a da yaradı.

Musk'ın serveti, Trump'ın zaferinin ardından katlandıkça katlandı.

Elon Musk'ın lehine sonuçlanan bu zaferden trans kızı Vivian Jenna Wilson ise memnun olmadı.

TRANS KIZI ÜLKEYİ TERKEDİYOR

2022 yılında cinsiyet değişim sürecine giren Vivian, babası Elon Musk tarafından evlatlıktan reddetmişti.

Trans karşıtı olan Musk, kadın olma sürecine giren çocuğunu "ölü" bildiğini açıklamış ve ona maddi destek vermediğini açıklamıştı.

"TRANS KARŞITI YASALAR ÇIKARACAK"

ABD seçimlerinin Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından Wilson, "ABD'den ümidini kestiğini, ülkeyle bağını koparmak istediğini ve ABD'deki bu zihniyetin değişmeyeceğini ve ülkede kendisi için bir gelecek göremediğini" düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın, trans karşıtı yasalar çıkaracağına emin olduğunu söyleyen Vivian, tek çaresinin bu olduğunu belirtti.