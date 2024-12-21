Elon Musk'tan Almanya siyaseti değerlendirmesi

İHA

ABD'de yapılan başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekleyen milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez Avrupa siyasetine merak saldı...

Musk, Almanya'daki erken seçimler öncesi tarafını belli etti.

"ALMANYA'YI AŞIRI SAĞCILAR KURTARIR"

Musk, X sosyal medya platformunda Alman sağcı Naomi Seibet'in anketlerde açık ara önde görünen muhafazakarların başbakan adayı Friedrich Merz'i eleştiren mesajını yeniden paylaşarak, "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, Musk'ın paylaşımını not aldıklarını belirtti.

Dünyanın en zengin kişisi olarak bilinen Elon Musk, geçtiğimiz yıl da Alman hükümetinin yasa dışı göç konusundaki tutumunu eleştirerek AfD'ye desteğini dile getirmişti.

AfD ANKETLERDE İKİNCİ

Almanya, geçtiğimiz ay bütçe konusunda çıkan anlaşmazlıkta Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki koalisyonun çökmesinin ardından 23 Şubat'ta sandık başına gitmeye hazırlanıyor. AfD, Almanya'daki erken seçim öncesinde anketlerde yüzde 19'luk oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor.