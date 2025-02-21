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Elon Musk'tan altın testereli şov

Elon Musk'tan altın testereli şov ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminde görevli Elon Musk, bir konferansta Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hediye ettiği elektrikli testereyle şov yaparak, "Bu testere bürokrasi için" ifadesini kullandı.