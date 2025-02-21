ABD'de kamu kurumlarının işten çıkarmalar yapmak ve işe alımları sınırlamak üzere kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki iş insani milyarder Elon Musk, Maryland eyaletinde düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'na katıldı.
ARJANTİN DEVLET BAŞKANI'NDAN MUSK'A TESTERE HEDİYESİ
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, konferansta Elon Musk'a "kamu harcamalarındaki kesintiler" için elektrikli testere hediye etti.
"BU TESTERE BÜROKRASİ İÇİN"
Musk, testereyi kaldırarak "Bu testere bürokrasi için" ifadesini kullandı. Musk'ın testereli şovu büyük alkış topladı.
Testerenin üzerinde İspanyolca "Yaşasın özgürlük" sloganının yer aldığı görüldü.
Milei, Arjantin'de 2023'teki devlet başkanlığı seçimlerinde söz konusu sloganı kullanmıştı.
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